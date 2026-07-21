TRICASE (Lecce) – Un’infermiera in servizio presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase è finita sotto indagine da parte dei militari della Guardia di Finanza di Otranto con l’accusa di essersi appropriata di ingenti quantitativi di materiale sanitario.

Secondo l’ipotesi investigativa delle Fiamme Gialle, la donna era solita approvvigionarsi indebitamente di articoli medicali di vario genere dal presidio ospedaliero. Nel corso delle perquisizioni, i finanzieri si sono presentati in casa nell’abitazione dell’infermiera a caccia di un considerevole quantitativo di presidi, per un valore economico complessivo imprecisato ma ritenuto significativo.

Il sospetto è che la donna abbia trafugato bisturi sterili monouso, regolatori di flusso, connettori per cateteri, guanti chirurgici, fili per suture, soluzioni di glucosio e cloruro di sodio, mascherine, tamponi in cellulosa ossidata, siringhe sterili e tubetti di lidocaina in pomata ma l’esito della perquisizione in casa, eseguita nelle socrse ore, è risultata negativa così come chiarisce al Corriere Salentino l’avvocato Tommaso Valente.

Gli esiti dell’attività investigativa sono stati trasmessi alla direzione sanitaria dell’ospedale “Panico” per l’avvio delle verifiche interne di competenza. Nei confronti della presunta responsabile non si escludono imminenti provvedimenti disciplinari.

La vicenda, però, deve esseere inquadrata in un contesto familiare cmplesso con ripicche tra compagbi. parte tiutto da un esposto dell’uomo che deposita del materiale medico poi sequestrato dalla procura. A conferma di quel materiale, gli inquirenti dispongono la perquisizione risultata negativa.