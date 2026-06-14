Decaro: ‘Centrosinistra porti avanti questione preferenze sulla legge elettorale’

“Credo che le preferenze siano importanti per restituire ai cittadini la possibilità di scegliersi i propri rappresentanti in Parlamento che magari saranno più legati al territorio, cosa che accade per esempio quando si va a votare per le amministrative o per le regionali o per le Europee”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro (Pd) a Manduria, a margine del Forum in Masseria, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulla possibilità che il centrosinistra possa portare avanti il tema delle ‘preferenze’ nell’ambito del confronto sulla prossima legge elettorale.

“L’unico caso in cui non ci sono le preferenze nel nostro Paese sono le politiche, forse – ha aggiunto – per dare la possibilità ai leader di partito di potersi scegliere chi andrà in Parlamento e chi no”.

Sul suo futuro politico, Decaro, ha riferito “che mi occupo della mia regione, faccio il presidente di regione e continuerò a fare il presidente di Regione. Darò una mano, magari per quello che posso, alla coalizione dei progressisti, però – ha concluso – io faccio il presidente della Regione Puglia”.