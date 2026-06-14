Dehors, di vite della polizia locale, ma il Tar blocca la chiusura di un noto locale del centro

LECCE – Con la bella stagione, è cominciato anche il giro di vite della polizia locale per contrastare le irregolarità nell’occupazione di suolo pubblico e nella gestione dei dehors dei locali della movida. Multe salatissime e sanzioni pesantissime per le attività commerciali. La Prefettura ha chiesto maggiore rigore e poi è arrivato anche un regolamento comunale stringente. Alcune attività, però, rischiano il tracollo per lo spostamento di un tavolino e sono costrette a rivolgersi ai giudici. È stata sospesa dal TAR Lecce ordinanza di chiusura per un noto locale leccese.

La notifica dell’ordinanza è arrivata giovedì 11 in piena attività e prevedeva la chiusura dell’attività per ben 5 giorni a partire dal giorno dopo venerdì. Motivazione: l’aver rilevato, durante un sopralluogo dei vigili urbani di Lecce, il posizionamento di tavolino con sedie al di fuori del perimetro concesso dall’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico.



Si tratta di un notissimo locale del

centro storico di Lecce (alla via Rubichi) proprio nei pressi di Palazzo Carafa. Presentato immediatamente ricorso al TAR Lecce per il tramite dello Studio Legale Montinaro, il Tribunale ha accolto la richiesta di sospensione inaudita altera parte ed ha sospeso l’ordinanza. Nell’odierno decreto della Terza Sezione del TAR (Pres. Dott.ssa Moro) si evidenzia, per la natura del pregiudizio dedotto, ed il bilanciamento degli opposti interessi, un periculum atto a sospendere immediatamente l’ordinanza e rimandare la discussione alla Camera di Consiglio del 07.07.26.

Soddisfazione per l’Avvocato Daniele Montinaro: “Siamo felici dell’immediata sospensione dell’ordinanza che, come spesso accade in tali fattispecie, si presenta oltremodo punitiva per le attività e quindi sbilanciata ed irrazionale rispetto alla eventuale infrazione commessa. Inoltre la notifica avvenuta il giovedì e l’applicazione immediata della sanzione comminata della chiusura, avrebbero creato evidentemente ingentissimi danni per questo tipo di attività che nel week and hanno i loro principali guadagni e che vivono ovviamente di eventi già programmati e prenotazioni”.