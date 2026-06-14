Via Freud, incendio a pochi metri dalle abitazioni: paura tra i residenti, che si sono mobilitati in attesa dei vigili del fuoco

LECCE – La prima chiamata ai vigili del fuoco è partita alle 14:10 di oggi, quando le fiamme erano già alte e il fumo intenso minacciava le abitazioni circostanti. Momenti di forte apprensione in via Freud, nel primo pomeriggio di oggi, dove un incendio si è sviluppato a circa dieci metri dalle abitazioni, mettendo a rischio case e residenti della zona.

Secondo quanto riferito dai cittadini, sono stati necessari diversi tentativi prima di allertare il Numero Unico di Emergenza e prima di ottenere l’intervento di un mezzo dei Vigili del Fuoco, anche quest’anno in affanno per i troppi incendi da domare con poco personale. Per ben due ore, gli abitanti della strada si sono mobilitati autonomamente per cercare di contenere le fiamme, utilizzando secchi d’acqua e terra per arginare il fronte del fuoco.

Le fiamme sarebbero partite da un altro vasto incendio sviluppatosi in via Vecchia Carmiano, propagandosi rapidamente verso l’area residenziale e aumentando la preoccupazione tra i residenti. A complicare ulteriormente le operazioni di soccorso è stata la situazione della viabilità. La strada di accesso al terreno risultava infatti ostruita da rifiuti e pietre collocate da qualcuno nella campagna di via Ottorino Respighi, rendendo la via impraticabile a qualsiasi veicolo.

Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e soprattutto alla tempestiva azione dei residenti di via Freud, il peggio è stato evitato. La collaborazione e il senso civico dimostrati dagli abitanti hanno contribuito in modo determinante a contenere l’emergenza in attesa dei soccorsi, scongiurando conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi.