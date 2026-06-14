Salento Beach Rugby Cup 2026: il Trepuzzi Beach si aggiudica la 20ª edizione

Si è svolta questa mattina presso il Lido Onda Marina di Torre San Giovanni la 20ª edizione della Salento Beach Rugby Cup, seconda tappa pugliese del Trofeo Italiano Beach Rugby 2026.

Una giornata sportiva che si è svolta in un clima particolare e carico di emozione. Le fiamme che nella giornata di sabato hanno colpito il territorio di Ugento, lambendo anche l’area di gara e distruggendo ettari di vegetazione oltre a diverse strutture balneari vicine, hanno inevitabilmente segnato il weekend dell’intera comunità locale.

L’ASD Salento Rugby desidera esprimere la propria vicinanza alla città di Ugento, agli operatori turistici e a tutti coloro che sono stati coinvolti da questa emergenza. Torre San Giovanni, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Eventi & Sport di Mino Urso e Dario Reho, ospita da anni le manifestazioni organizzate dal club salentino e continuerà ad essere, il prossimo 18 e 19 luglio, il teatro della Magna Grecia Beach Rugby Cup e della finale europea dell’EBRA Master Series 2026.

Nonostante il momento difficile, si è scelto di svolgere ugualmente la manifestazione in una forma più contenuta, nel rispetto del territorio e della comunità ospitante.

La mattinata si è aperta con le attività dedicate ai più giovani, protagonisti con le categorie Under 8, Under 10, Under 12 e Under 14 della Salento Rugby, che hanno animato la spiaggia con giochi, incontri e momenti di promozione del rugby.

A seguire si è disputato il torneo Senior maschile, che ha visto ai nastri di partenza il Salento Rugby, i Cozzari Neri dell’Appia Rugby Brindisi e il Trepuzzi Beach del Rugby Trepuzzi.

Nella gara inaugurale il Trepuzzi Beach ha superato il Salento Rugby con il punteggio di 8 mete a 3. Nel secondo incontro i Cozzari Neri hanno avuto la meglio sui padroni di casa del Salento Rugby imponendosi per 7 mete a 2. La sfida conclusiva, valida di fatto per la vittoria della tappa, ha visto nuovamente protagonista il Trepuzzi Beach che ha superato i Cozzari Neri con il risultato di 7 mete a 4, conquistando così il successo nella 20ª Salento Beach Rugby Cup.

Si chiude dunque la seconda tappa pugliese del Trofeo Italiano Beach Rugby 2026, circuito che proseguirà il prossimo 21 giugno a Gallipoli, all’interno dell’Apulia Sport Convention in programma presso il Parco Gondar.

Un ringraziamento particolare va ai direttori di gara Fabio Pasquale Betto di Bari e Alessandro Zinetti di Locorotondo, che hanno garantito con competenza e professionalità l’ottimo svolgimento dell’intera manifestazione.

L’appuntamento è ora fissato per il 20 e 21 giugno con l’Apulia Sport Convention, nuovo importante evento del beach rugby pugliese, poi la tappa Brindisi del 28 giugno, prima di tornare a Torre San Giovanni il 18 e 19 luglio per la Magna Grecia Beach Rugby Cup e la finale europea dell’EBRA Master Series 2026.