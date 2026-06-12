Miss Mondo Italia 2026: bellezza, territorio e impegno sociale nel cuore del Salento. Il saluto del neo sindaco di Gallipoli Flavio Fasano. “Gallipoli e le Miss un connubio di bellezza lungo oltre 20 anni”

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GALLIPOLI (Lecce) – Un caloroso ed atteso messaggio di benvenuto, accompagnato dall’auspicio di un proficuo soggiorno e con i migliori auguri per il percorso che le attende, è stato rivolto questa mattina dal sindaco di Gallipoli, Flavio Fasano, alle trenta finaliste nazionali di Miss Mondo Italia, ospiti dell’Eco Resort Le Sirene del Gruppo Caroli Hotels.

Nel corso del suo intervento istituzionale, il primo cittadino ha accolto le concorrenti provenienti da tutte le regioni d’Italia, sottolineando il profondo legame che da oltre due decenni unisce la Città Bella alla prestigiosa manifestazione nazionale.

«Gallipoli – ha affermato il sindaco Fasano – rinnova anche quest’anno un connubio consolidato con Miss Mondo Italia, un evento che ha saputo evolversi nel tempo, valorizzando una concezione della bellezza che va ben oltre la dimensione estetica. La bellezza che celebriamo oggi è anche espressione di cultura, sensibilità sociale, talento e crescita personale».

Il sindaco ha evidenziato come il concorso rappresenti un importante percorso di valorizzazione della figura femminile nella sua interezza, premiando non soltanto l’aspetto fisico, ma anche le qualità umane, le competenze e l’impegno delle partecipanti. «Siamo orgogliosi di poter ospitare ancora una volta le finaliste nella nostra città – ha proseguito Fasano – e di offrire loro l’accoglienza che da sempre contraddistingue Gallipoli. A tutte rivolgo il più sincero in bocca al lupo per questa esperienza, che rappresenta un’opportunità di confronto, crescita e arricchimento personale». Il primo cittadino ha quindi espresso gratitudine agli organizzatori ed agli operatori coinvolti, in particolar modo al dottor Attilio Caputo di Caroli Hotels, per aver consolidato nel tempo un rapporto che contribuisce alla promozione del territorio e dell’immagine della città a livello nazionale.

«L’auspicio – ha concluso – è che il legame tra Gallipoli e Miss Mondo Italia possa proseguire anche negli anni a venire. Come Amministrazione comunale continueremo a garantire il nostro sostegno a una manifestazione che, tradizionalmente, segna l’avvio della stagione estiva salentina, rappresentando un significativo volano di promozione turistica, culturale e sociale per l’intero territorio». L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e partecipazione, confermando il ruolo di Gallipoli quale palcoscenico privilegiato per eventi di rilievo nazionale capaci di coniugare ospitalità, promozione territoriale e valorizzazione dei talenti emergenti.

Le lettera del sindaco di Gallipoli Flacio Fasano alle Top 30

“Rivolgo il più caloroso benvenuto alle splendide finaliste e agli ospiti di Miss Mondo Italia 2026. Se la nostra Città vanta l’orgoglio di ospitare una kermesse di così alto prestigio internazionale, il merito va alla passione del Patron Antonio Marzano e al suo instancabile staff organizzativo, capaci di consolidare Gallipoli come casa naturale del concorso. Un ringraziamento speciale e sentito va anche al Gruppo Caroli del dr. Attilio Caput, partner fondamentale e sempre presente nella promozione d’eccellenza a 360 gradi del nostro splendido territorio. Questo evento rappresenta una risorsa preziosa per la nostra comunità. Proprio per questo, è ferma intenzione di questa Amministrazione Comunale garantire, a partire dal prossimo anno, una presenza ancora maggiore e un ruolo ancor più centrale e sinergico all’interno della macchina organizzativa, per valorizzare al massimo il legame tra la città e la manifestazione. Alle meravigliose ragazze in gara auguro di vivere un’esperienza indimenticabile, portando Gallipoli nel cuore come il luogo in cui i loro sogni hanno preso il volo. Buona finale a tutti!” Avvocato Flavio Fasano

Miss Mondo Italia 2026: non solo bellezza, ma anche marketing impegno sociale e promozione del territorio nel cuore del Salento.

Si terrà domenica 14 giugno 2026, alle ore 20.30, presso l’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli, la finale nazionale di Miss Mondo Italia 2026, evento che da 21 anni promuove non solo il concorso di bellezza e talento più prestigioso d’Italia, ma anche il territorio salentino, portando il nome di Gallipoli e del Salento in Italia e nel mondo.

A presentare il format delle finali nazionali della nota kermesse di bellezza è stato Leonardo Lanzilao, direttore marketing di Miss Mondo Italia e storico collaboratore del direttore nazionale Antonio Marzano. Lanzilao nel suo intervento ha sottolineato l’unicità e l’importanza dell’evento. “Questa manifestazione è un’occasione straordinaria di promozione territoriale e culturale. Grazie a partnership consolidate e a una rete organizzativa altamente professionale, siamo in grado di valorizzare Gallipoli e il Salento su scala nazionale e internazionale. Puntiamo sulla bellezza, sulla creatività e sulla professionalità di chi collabora alla riuscita dell’evento, offrendo alle concorrenti un’occasione unica nella vita”.

Il concorso, che coinvolge oltre 10mila iscritte e più di 250 serate di selezione in tutta Italia, porta a Gallipoli le 120 finaliste nazionali, supportate da una squadra di circa 80 specialisti tra influencer, fotografi, videomaker, DJ, coreografi, make-up artist, hair stylist e assistenti, creando un vero e proprio laboratorio di talenti e opportunità nel campo dell’arte, dello spettacolo, della moda e della comunicazione.

Mondo Italia 2026 per il sociale

Oltre alla valorizzazione territoriale, Miss Mondo Italia si distingue per il forte impegno sociale, aderendo al format internazionale “Beauty With A Purpose”. Le finaliste nazionali partecipano attivamente a progetti di beneficenza e iniziative solidali, in collaborazione con l’associazione salentina Cuore e Mani Aperte verso chi soffre OdV, storica partner del concorso. Tra le attività principali, la raccolta di giocattoli e doni destinati ai reparti pediatrici, il supporto a progetti di clownterapia e la partecipazione alla campagna della “Bimbulanza”, un servizio di trasporto sanitario a misura di bambino. “Le fasi finali del nostro concorso – ha detto l’ad di Miss Mondo Italia Maria Rosaria de Simone – rappresentano con i fatti ed i progetti realizzati un mix originale ed unico tra bellezza, talento, promozione territoriale e responsabilità sociale, confermando il concorso come una vetrina internazionale per le giovani donne italiane e un laboratorio di opportunità per la crescita culturale e professionale loro e dello splendido Salento che le ospita da sempre”.