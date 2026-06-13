Dj set di Serena Patrimia al Don Pedro Mare, domenica 14 giugno

Domenica pomeriggio, quando il sole inizierà la sua discesa per tuffarsi nello Ionio, al Don Pedro Mare a San Pietro in Bevagna dj set di Serena Patrimia
Un aperitivo speciale in uno dei tratti più suggestivi della costa ionica, tra profumi di rosmarino e mirto ed ovviamente dei piatti e dei drink del Don Pedro Mare. Un meraviglioso lido a ridosso delle dune odorose con alle spalle l’Hotel Aquarium.
Un appuntamento da non perdere anche con le specialità dello chef Stefano Seviroli in via degli Olmi 18 a san Pietro in Bevagna per assaporare questo assaggio d’estate.
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