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Porto di San Cataldo, nel ‘900 si insabbiò: adesso si fa a 700 metri da quello e nel mare: di fronte al Lido Ponticello

Gaetano Gorgoni

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

Editore: Dario De Carlo
Direttore responsabile: Flavio De Marco


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