Porto di San Cataldo, nel ‘900 si insabbiò: adesso si fa a 700 metri da quello e nel mare: di fronte al Lido Ponticello

LECCE – Il porto turistico a San Cataldo si farà evitando gli errori del passato, perché nel 1900 c’era già, ma fu divorato dalla sabbia e dalle alghe. “Attendiamo che la Regione Puglia faccia la sua parte: noi siamo pronti, abbiamo fatto il nostro – spiega la sindaca Adriana Poli Bortone, che ritiene prematuro parlarne – L’Università del Salento ha realizzato i suoi studi. Non sono emersi ostacoli. Adesso speriamo che l’ente regionale si sbrighi”. Il porto turistico destinato a sorgere davanti alla costa leccese, ma in una posizione completamente diversa rispetto a quella che oltre un secolo fa si trasformò in un clamoroso fallimento, è il più ambizioso progetto di sempre per la marina leccese. La precedente amministrazione ritenne di non volerlo fare.

La nuova infrastruttura non nascerà nei pressi del Molo Adriano né nell’area dove agli inizi del Novecento fu costruito il primo porto cittadino. Al contrario, il progetto elaborato dall’architetto Alfredo Foresta prevede una collocazione all’altezza del Lido Ponticello, proiettata verso il mare aperto e distante circa 700 metri dall’antico approdo che venne poi demolito a causa dei continui fenomeni di insabbiamento. Una scelta che rappresenta il cuore stesso dell’intervento: evitare gli errori del passato e realizzare un’opera capace di convivere con le caratteristiche geomorfologiche della costa.

A riaccendere il dibattito è stato l’ingegnere Antonio Panico, studioso della storia dell’ingegneria salentina, che ha ricordato le vicende del primo porto di San Cataldo. Era il 1900 quando la ditta tedesca Koppel, già protagonista della tramvia Lecce-San Cataldo e del primo stabilimento balneare, si propose per la realizzazione dell’approdo voluto dal sindaco Pellegrino. L’opera fu poi costruita dall’impresa Vito Reale, ma la progettazione si rivelò inadeguata: nel giro di pochi anni lo specchio d’acqua protetto venne invaso da alghe e sedimenti. Il porto non entrò mai realmente in funzione e fu successivamente abbattuto. Ancora oggi, nelle giornate di mare limpido, resti di quelle strutture sono visibili sott’acqua.

Proprio quella lezione storica ha guidato il nuovo percorso progettuale. Gli studi condotti dall’Università del Salento e le analisi marine e geomorfologiche hanno individuato nell’ubicazione originaria uno dei principali fattori che determinarono il fallimento dell’opera. L’area dell’attuale Lido York, dove sorgeva il vecchio porto, è infatti caratterizzata da fondali sabbiosi e da correnti che favoriscono accumuli di alghe e sedimenti. Le stesse criticità che, molti decenni più tardi, hanno creato non pochi problemi anche alla darsena realizzata nel 1984.

Per questo il nuovo porto sarà collocato più al largo, a circa 200 metri dalla linea di costa, davanti al Ponticello e lontano dalla zona storicamente più vulnerabile. Una scelta che consentirà di salvaguardare le attività balneari esistenti e, soprattutto, di ridurre il rischio di insabbiamento che ha condannato le precedenti esperienze portuali della marina leccese.

Anche la documentazione storica conferma la distanza tra i due progetti. Nel volume “San Cataldo, porto et marina di Lecce”, pubblicato nel 1984 da Antonio Edoardo Foscarini, vengono ricostruite le vicende del Molo Adriano e del porto novecentesco, evidenziando come la localizzazione dell’opera si rivelò sbagliata sin dall’inizio. Oggi Palazzo Carafa sostiene invece di poter contare su approfondimenti scientifici che escluderebbero ostacoli tecnici insormontabili.

LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO PORTO:

Ecco quali sono le caratteristiche principali che emergono dal progetto del nuovo porto turistico di San Cataldo:

– tipologia: porto a mare

– ⁠struttura su palizzate per permettere il naturale deflusso delle acquea

– ⁠nessuna opera di dragaggio

– ⁠sulla spiaggia , passerella con appoggi puntuali che scavallano la duna

– ⁠ubicazione differente rispetto al golfo interno al

– ⁠vecchio porto di Adriano

– utilizzo di materiali riciclabili, ⁠copertura ombreggiante da considerarsi nel solco di creare una comunità energetica

– ⁠predisposizione all’idrogeno

Per l’amministrazione comunale il porto turistico non rappresenta dunque una replica del passato, ma il tentativo di correggere definitivamente un errore che ha segnato la storia di San Cataldo per oltre cent’anni. Ora la partita si gioca sul tavolo della Regione Puglia. Se arriveranno le autorizzazioni attese, il sogno inseguito da generazioni di amministratori potrebbe finalmente trasformarsi in realtà, con un approdo nuovo, più moderno e soprattutto costruito nel punto in cui il mare, questa volta, dovrebbe essere un alleato e non un avversario.