“Cartoon Dance Festival”, Dj Jump e Nadia Dolce sul palco della festa di San Vito Martire a Castrì

CASTRI’ (Lecce) – Sabato 13 giugno, Dj Jump e Nadia Dolce si esibiranno in piazza Caduti a Castri di Lecce a partire dalle 21.30, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Vito Martire. L’evento patrocinato dal Comune di Castri di Lecce e organizzato dall’agenzia di spettacoli e produzioni EpMusic di Andrea Poci, si svolgerà nell’ambito della nuova tappa del “Cartoon Dance Festival”, format di spettacolo itinerante dedicato alle sigle dei cartoni animati in versione dance e ai grandi successi degli anni ’90 e 2000. Fra gli ospiti dell’evento spicca Dj Jump, noto deejay e producer di lungo corso su scala nazionale. Nel corso degli anni ha firmato produzioni di successo come Love Is Gone, Don’t Look Back e Always on My Mind, collaborando con artisti come Lili Rose, Lexter e Dino Brown. È stato inoltre protagonista del progetto J-Art, grazie al quale ha ottenuto una nomination ai Dance Music Awards tra i migliori brani dance italiani. DJ Jump ha realizzato remix per nomi importanti della musica italiana e internazionale, tra cui Raffaella Carrà, Donatella Rettore ed Edward Maya, distinguendosi per uno stile energico e coinvolgente che spazia tra dance, electro-pop e sonorità commerciali. Sul palco si farà sentire anche la voce di Nadia Dolce, cantautrice italo-canadese che quest’anno ha pubblicato il singolo estivo “Albicocca arsenica” insieme a Lomas e ha avviato una collaborazione stabile con DJ Jump, con il quale si esibisce in numerosi eventi dal vivo.