Colpo grosso a Lecce: svaligiata la casa di un magistrato, sventrata la cassaforte con il flessibile

LECCE – Un furto mirato, messo a segno con inquietante precisione chirurgica. Nella notte, una banda di malviventi si è introdotta nell’abitazione leccese di un magistrato in servizio presso la Corte d’Appello di Lecce, riuscendo a portarsi via un bottino del valore complessivo di circa 15mila euro.

I ladri hanno agito a colpo sicuro, sfruttando la temporanea assenza del magistrato per muoversi indisturbati all’interno delle mura domestiche.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, i malviventi sono riusciti a penetrare nell’appartamento dopo aver forzato una porta-finestra. Una volta dentro, hanno messo a soqquadro le stanze alla ricerca di oggetti di valore, concentrando poi i propri sforzi sulla cassaforte.

I malviventi, muniti di un flessibile, hanno letteralmente sventrato il forziere, riuscendo a svuotarlo in pochi minuti. Dall’interno della cassaforte sono stati trafugati un orologio di pregio del valore stimato di 10mila euro e altri gioielli e preziosi per un valore di circa 5mila euro.

L’allarme è scattato non appena è stata scoperta l’intrusione. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce per i primi rilievi sul posto e per raccogliere elementi utili a identificare i responsabili.

Le indagini sono state avviate a ritmo serrato e i militari stanno vagliando ogni pista, compresa la possibile presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona che potrebbero aver ripreso le fasi di arrivo o di fuga dei malviventi.