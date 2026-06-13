Rissa a colpi di coltello fuori dalla discoteca, due giovani feriti

TORRE INSERRAGLIO (NARDÒ – Lecce) – Forse uno sguardo di troppo, forse l’alcol, fatto sta che il venerdì notte nei pressi della discoteca Cloé di Torre Inserraglio, marina di Nardò, si è trasformato in pochi istanti in una scena di violenza selvaggia. Una lite scoppiata all’interno dell’area parcheggi è degenerata all’improvviso quando sono spuntate le armi da taglio con un bilancio finale che parla di due giovanissimi rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave, e di un vero e proprio giallo sulla dinamica su cui ora indagano le forze dell’ordine.

I Carabinieri sono intervenuti d’urgenza nel parcheggio del locale a seguito di una segnalazione che indicava uno scontro violento in corso con la presenza di persone ferite. Al loro arrivo, i militari hanno accertato il ferimento di due ragazzi, un minorenne e un maggiorenne.

Il 17enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Copertino a causa di un profondo taglio alla gamba. Dopo le cure del caso da parte dei medici, è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Il 18enne, originario di Nardò, è stato invece trasferito in ambulanza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Il giovane ha riportato una ferita da taglio nella zona inguinale; anche per lui la prognosi è di 10 giorni.

Nonostante i due feriti siano fuori pericolo, la vicenda presenta ancora molti punti oscuri che i Carabinieri stanno cercando di delineare. Agli investigatori che lo hanno interrogato in ospedale a Lecce, il 18enne ha infatti fornito una versione dei fatti che solleva diversi interrogativi.

Il giovane ha raccontato di essere del tutto estraneo alla rissa e di essere stato colpito in modo del tutto fortuito. Secondo la sua testimonianza, stava lasciando la discoteca quando avrebbe notato un’accesa discussione tra un gruppo di ragazzi. Avvicinandosi, sarebbe stato raggiunto dal fendente per puro caso. Il 18enne ha inoltre aggiunto che nella mischia sarebbe stato ferito anche un altro ragazzo, che è stato però caricato in fretta e furia a bordo di un’auto da alcuni amici e portato via prima dell’arrivo dei soccorsi e delle pattuglie.

Nelle ultime ore i militari stanno raccogliendo tutte le testimonianze dei presenti e vagliando i filmati delle eventuali telecamere di videosorveglianza della zona. L’obiettivo è identificare tutti i soggetti coinvolti nella rissa e accertare se, dietro la versione del “passante ferito per caso”, non si nasconda una realtà ben diversa e un regolamento di conti tra giovanissimi.