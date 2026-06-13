Inferno di fuoco a Torre San Giovanni: pineta e lido avvolti dalle fiamme, evacuate le spiagge

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TORRE SAN GIOVANNI (UGENTO – Lecce) – Fiamme e paura nella marina di Ugento, dove un incendio di vaste proporzioni ha letteralmente tenuto sotto scacco la località di Torre San Giovanni.

Il bilancio è pesante: la pineta costiera è andata completamente distrutta, le fiamme hanno divorato le dune e colpito lo stabilimento balneare del “Vivosa”. Solo il tempestivo intervento dei soccorsi ha evitato una tragedia peggiore, salvando altri due lidi e, soprattutto, l’incolumità dei bagnanti.

Il fuoco, alimentato dal vento, si è propagato con una velocità impressionante, aggredendo prima la fitta vegetazione della pineta e spingendosi poi rapidamente verso la costa e il cordone dunale. In pochissimi minuti, una densa colonna di fumo nero ha avvolto il litorale, rendendo l’aria irrespirabile e scatenando il panico tra i bagnanti, tutte le persone presenti negli stabilimenti e sulla spiaggia libera sono state evacuate d’urgenza. Fortunatamente, nonostante i lunghi momenti di forte tensione e la fuga precipitosa, non si registrano feriti o intossicati tra i civili.

Sul posto sono confluite le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Gallipoli e Tricase, supportate attivamente dai volontari della Protezione Civile e dagli operatori dell’Arif (Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali).

Mentre i pompieri a terra si schieravano a presidio degli altri due lidi lambiti dal fuoco per salvarli dalle fiamme, dal cielo è stato necessario l’intervento di due Canadair, che hanno effettuato continui lanci d’acqua per dare manforte alle operazioni di spegnimento e circoscrivere i focolai nella pineta.

Sul luogo dell’emergenza è giunto tempestivamente anche il Sindaco di Ugento Salvatore Chiga per seguire da vicino le operazioni di messa in sicurezza, coordinare i primi aiuti alla popolazione evacuata e verificare l’entità dei gravissimi danni ambientali e strutturali subiti dalla marina.