Al via domani con Stefano Bollani a Nardò la XVI edizione del Salento Book festival

NARDO’ (Lecce) – Stefano Bollani, Valentina Cenni, Don Cosimo Schena e Serra Yilmaz. Sono i protagonisti dei primissimi appuntamenti della XVI edizione del Salento Book Festival, rassegna itinerante dedicata ai libri, che trasforma piazze, giardini, castelli in palcoscenici letterari. Parte da Nardò (Le) con due serate speciali, il 14 e 15 giugno in Piazza Cesare Battisti.

Il via con un incontro dedicato alla musica, all’improvvisazione e alla dimensione collettiva del jazz. Domenica 14 giugno alle ore 21.15 protagonisti saranno il pianista e compositore Stefano Bollani e la regista e attrice Valentina Cenni: presentano il docufilm “Tutta Vita”. È un progetto articolato che ha la sua genesi in una residenza artistica in cui uno straordinario ensemble, la formazione All Stars composta da Stefano Bollani, Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto, insieme a tre giovani talenti come Frida Bollani Magoni, in arte Frida, Matteo Mancuso e Christian Mascetta, si è riunito per una settimana in una dimora storica di Gorizia, grazie all’idea di Valentina Cenni di raccontare attraverso la macchina da presa, l’improvvisazione jazz come atto di vita, come spazio di relazione, di ascolto, di libertà creativa.

Dopo la proiezione, Bollani e Cenni dialogheranno con la giornalista Laura Riccetti.

Il giorno successivo, lunedì 15 giugno, il SBF prosegue nella stessa location con un doppio appuntamento. Alle ore 20:30 Don Cosimo Schena, sacerdote e autore da milioni di follower, presenta il libro “L’eresia di Francesco. Storia di un santo che divenne uomo fino in fondo” (Elledici). La santità non è una scorciatoia, ma una fatica che passa dalla carne, dalle contraddizioni, dalle domande senza risposta. Ed è esattamente da lì che passa anche la storia di Francesco. Questo libro prova a restituire Francesco alla sua umanità, liberandolo da una santità levigata e irraggiungibile. Non il santo da calendario o da citazione motivazionale, ma un uomo vero, ferito, inquieto, affamato di senso, di amore, di riconoscimento. Un uomo che non nasce santo, ma che impara lentamente a stare dentro la propria vita, senza sconti. Ne scaturisce il ritratto di un Francesco credibile e vicino, in cui ogni lettore può rispecchiarsi profondamente.

A seguire, alle ore 21:30 Serra Yilmaz, l’attrice amata da Ferzan Ozpetek, presenta il libro “Cara Istanbul” (Rizzoli).

Come si racconta la città dell’infanzia, soprattutto quando quella città è Istanbul, luogo leggendario e carico di storia? Serra Yilmaz sceglie di farlo affiancando, come in un album di ricordi, i quartieri, le strade, le case in cui ha vissuto, quando Istanbul già enorme aveva solo un milione di abitanti, e non venti come oggi. Leggendo queste pagine sembra di ascoltare una voce che, accanto alla stufa di maiolica in un inverno rigido o affacciata in una calda serata a una terrazza sul Bosforo, ricostruisce e fa rivivere le voci e gli odori di un angolo di mondo che come pochi altri è stato travolto e mutato dal progresso e dal turismo. La voce, inconfondibile, è quella di Serra, attrice turca tra le più celebri, amatissima dal pubblico italiano, che l’ha conosciuta sul grande schermo nei film di Ferzan Özpetek. In questa sorta di «autobiografia attraverso persone, case e quartieri» scopriamo così le lunghe estati dalla nonna nella sponda asiatica della città, tra spiagge e giardini; il rapporto coi genitori, le amicizie e gli amori di gioventù, le prime esperienze di lavoro, l’emergere della passio- ne per la Francia, per l’Italia, per il teatro, e ancora le partenze e i ritorni da un luogo «il cui ricordo è inscindibile dalla possibilità di qualunque racconto». Il tutto ben condito da un’ironia caustica, da aneddoti picareschi, anelli smarriti e ritrovati, donne senza ombelico, da una certa superstizione levantina contro il malocchio, da un ritmo magmatico e incalzante e, perché no, da qualche ricetta tipica (la cucina è per Serra una passione antica…).

Giovedì 18 giugno la stessa Yilmaz sara protagonista del primo Evento Speciale SBF26: dalle ore 17.30 l’attrice sarà in via Trinchese n.120/B a Lecce presso Futuro Remoto Gioielli per il firma copie del libro “Cara Istanbul” (Rizzoli). Prenotazione al numero 329/4136546

LIBRI NELLE PIAZZE PER TUTTA L’ESTATE

Il SBF è organizzato dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro, ideata e diretta dal giornalista e autore TV Gianpiero Pisanello, con Antonella Lattanzi e Massimo Bernardini nel ruolo di co-direttori.

Per tutta l’estate, “La Festa dei Libri, la Movida dei Lettori” fa tappa in 18 comuni del Salento pronti ad ospitare gli incontri d’autore, con alcuni tra gli scrittori e le scrittrici più amati che presentano i propri ultimi lavori editoriali.

Aradeo, Castrignano dei Greci, Collepasso, Copertino, Cutrofiano, Galatone, Leverano, Melpignano, Muro Leccese, Nardò, Racale, San Cesario di Lecce, Secli, Specchia, Spongano, Taurisano, Taviano e Tiggiano saranno ancora una volta tappe di un lungo percorso tra le pagine e le storie, fino a settembre. Con l’obiettivo di portare i libri ovunque, si aggiungono poi tre eventi speciali: a Lecce da Futuro Remoto Gioielli, a Tuglie da Thuje e a Maglie da Candido 1859. Come lo scorso anno, ci sarà anche un appuntamento extra Salento, nella sede del Consiglio Regionale della Puglia, a Bari, in autunno.

OSPITI 2026

Tante e diverse le storie da scoprire tra pagine che verranno sfogliate nelle calde serate d’estate del Salento Book festival, tra saggistica e narrativa, toccando i temi più attuali e sentiti della contemporaneità e quelli universali e senza tempo. Un ampio sguardo si aprirà sui legami familiari, sulle storie personali e sulle profondità dell’animo umano. Si entrerà nelle diverse fasi della vita nel primo romanzo di Luciana Littizzetto nel quale, con ironia e leggerezza, racconta tre donne alle prese con la mezz’età. L’attrice e comica sarà intervista da Andrea Zalone con le letture di Germana Pasquero. Serena Bortone, invece, ne racconta altre sullo sfondo degli anni Sessanta, tra matrimoni difficili e l’emancipazione femminile, e ne parla a Nardò e Taviano con la conduttrice Elisa Isoardi e con Stefano Coletta, dirigente RAI. Michela Marzano si imbatte nell’adolescenza nel nuovo romanzo “Qualcosa che brilla”. Antonella Lattanzi, ad Aradeo, è in doppia veste di autrice e co-direttrice artistica: nel suo libro “Chiara” si concentra sulle conseguenze di un’infanzia guasta e della violenza familiare, presentata dalla scrittrice, giornalista e direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino Annalena Benini e, subito dopo, dialoga con Daria Bignardi che riflette sulla solitudine da un punto di vista politico, una possibilità e un luogo da cui guardare il mondo. Si addentra nelle dinamiche del complesso rapporto fra genitori e figli lo psicanalista Massimo Recalcati che a Melpignano tiene una lectio sul tema che Chiara Tagliaferri affronta da un altro punto di vista: in “Arkansas. Storia di mia figlia” allarga il concetto di maternità a partire dalla sua esperienza personale, diventata madre attraverso la gestazione per altri, in Italia “reato universale”. Anche Concita De Gregorio sceglie le storie delle persone per ribaltare ogni stereotipo sulla malattia, con la convinzione che prendersi cura degli altri sia l’unico modo per prendersi cura di sé.

Ricca la sezione della narrativa con gli scrittori di successo Luca Bianchini, già direttore artistico del SBF, Gabriella Genisi, Paolo Stella e l’esordiente Yanko Tedeschi.

Il magistrato Nicola Gratteri presenta il libro in cui ragiona sul valore delle seconde possibilità per riscattare un passato criminale, mentre di politica si parla con Massimo Giannini con il suo libro su Giorgia Meloni, con Antonio Caprarica che traccia un ritratto di Trump e con Luciano Violante che, con il co-direttore artistico Massimo Bernardini, fa un’analisi della crisi profonda della democrazia occidentale.

La questione israelo-palestinese è al centro del libro per ragazzi di Luciana Ciliento e Carola Benedetto e di quello di Gad Lerner che si interroga sulle divisioni dell’ebraismo contemporaneo. E nello scenario di conflitti si inseriscono le parole di Don Tonino Bello raccolte nel volume di Mimma Gattulli.

Serena Dandini, accompagnata da Chiara Valerio, passa in rassegna le donne che hanno fatto la Repubblica e l’avvocata e attivista Cathy La Torre, invece, le scienziate e inventrici le cui scoperte e brevetti sono stati rubati o ostacolati dai colleghi o cancellati dai libri di scuola.

Di Eutanasia, cure palliative e libertà di morire volontariamente si parla con Valentina Petrini e di violenza di genere con Gino Cecchettin che torna al Salento Book con il suo libro sulla figlia Giulia.

Non manca come ogni anno lo spazio dedicato ai temi religiosi: Fabio Zavattaro nel suo volume ripercorre i primi gesti e le parole di Papa Leone XIV, mentre sulla figura di San Francesco sono focalizzati i testi di Padre Enzo Fortunato e Don Luigi Epicoco; sul filo della spiritualità si muove anche il thriller di Giovanni Grasso che ne discute con la giornalista Rai Eleonora Tundo.

Ben Pastor, in dialogo con Massimo Bernardini, conduce i lettori in Russia, Francesca Micoccio tra Lombardia e Salento e Francesco Tarantino tra gli alberi monumentali di Puglia.

A rappresentare la musica ci sono il musicista Silvio Maria Cantoro, sulla genesi di alcuni grandi successi, e il giornalista Luca De Gennaro con un tuffo negli anni Novanta, con la rivoluzione discografica e sociale che ha vissuto in prima persona.