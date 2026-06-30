Domani e il 7 luglio a Palazzo Scarciglia l’Open day di scienza e robotica per ragazzi con “Foredecapu”

LECCE – La tecnologia che si fa linguaggio. Alba Project S.r.l., tech company salentina specializzata nello sviluppo di format didattici originali per la cultura digitale 0-18, annuncia il lancio ufficiale della nuova stagione di robotica e l’apertura delle iscrizioni al team “ForeDeCapu”.

L’appuntamento è fissato per domani, mercoledì 1 luglio, e martedì 7 luglio, a partire dalle 17.30, a Palazzo Scarciglia (Lecce), dove ha sede il CulturalHub di recente lanciato da ArtWork. Durante i due giorni di open day i partecipanti (ovvero bambini e ragazzi tra 0 e 18 anni) potranno toccare con mano i set LEGO® Education d’avanguardia, misurarsi con i primi rudimenti di coding e progettazione di robot autonomi e scoprire i dettagli della nuova entusiasmante sfida globale – la stagione Bioglow – della FIRST® LEGO® League, competizione internazionale di scienza e robotica che promuove l’apprendimento delle discipline STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) attraverso il gioco di squadra e la risoluzione di problemi reali. Per l’occasione la squadra salentina “ForeDeCapu”, che ha già dimostrato il proprio valore sui palcoscenici internazionali della FIRST® LEGO® League, aprirà ufficialmente le iscrizioni per completare il team che rappresenterà il territorio nella stagione 2026/2027.

“Logica e creatività fuori di testa” non è solo il motto dei “ForeDeCapu”, ma la filosofia che guida l’intero ecosistema Alba Project”, spiegano gli organizzatori. “Crediamo che la robotica e il digitale non debbano isolare, ma unire, stimolando nei ragazzi il problem solving, il lavoro di squadra e l’impatto sociale positivo. Farlo a Palazzo Scarciglia, grazie ad ArtWork, dimostra come il futuro tecnologico possa trovare le sue radici più salde nella cultura e nell’arte del nostro territorio”.

L’accesso alle due giornate è completamente gratuito, ma i posti sono limitati per garantire la qualità dei laboratori esperienziali. La prenotazione è obbligatoria tramite il modulo ufficiale disponibile all’indirizzo online https://forms.gle/fFob9TNozC2ioryu9.