Musica, spettacolo, shopping e divertimento: venerdì 3 luglio torna a Galatone la Notte di Mezza Estate

GALATONE (Lecce) – Galatone è pronta ad accendere una delle serate più attese dell’estate.

Venerdì 3 luglio, a partire dalle ore 21.00, torna la Notte di Mezza Estate, giunta quest’anno alla sesta edizione. L’iniziativa, ormai tra gli appuntamenti simbolo dell’Estate Galatea, è promossa dal Comune di Galatone con la collaborazione dell’U.C.G. – Unione Commercianti Galatone e della Pro Loco di Galatone.

Per una sera Via XX Settembre, Viale XXIV Maggio e Piazza Pertini diventeranno un grande palcoscenico a cielo aperto, dove musica, spettacoli, animazione, shopping e intrattenimento accompagneranno cittadini e visitatori in una festa diffusa, pensata per coinvolgere persone di tutte le età.

Nel corso degli anni, la Notte di Mezza Estate si è affermata come uno degli eventi più rappresentativi dell’estate galatonese, capace di coniugare spettacolo, valorizzazione del commercio locale e partecipazione della comunità. Un appuntamento che cresce grazie alla sinergia tra istituzioni, attività commerciali, associazioni, artisti e volontari, trasformando il centro cittadino in uno spazio vivo, dinamico e accogliente.

L’edizione 2026 offrirà un ricco programma di iniziative distribuite lungo tutto il percorso, con artisti di strada, street band, trampolieri luminosi, giocolieri, spettacoli con il fuoco, magia, mascotte, truccabimbi, laboratori creativi, giochi in legno, DJ set, installazioni artistiche, esibizioni delle scuole di danza, associazioni sportive e numerose realtà del territorio, che contribuiranno ad animare ogni angolo della manifestazione.

Particolare attenzione sarà dedicata alle famiglie, protagoniste di una serata pensata per coinvolgere bambini, ragazzi e adulti. Ogni tratto del percorso offrirà occasioni di svago e scoperta: spettacoli, performance, laboratori, attività dedicate ai più piccoli, esibizioni delle associazioni del territorio e negozi aperti fino a tarda sera, rendendo lo shopping parte integrante di un’esperienza da vivere passeggiando nel cuore della città.

A rendere ancora più speciale la manifestazione sarà il coinvolgimento delle numerose attività commerciali, delle associazioni culturali e sportive, delle scuole di danza e delle tante realtà cittadine che, con il loro entusiasmo e la loro partecipazione, contribuiranno a trasformare Galatone in un grande spazio di incontro, condivisione e divertimento.

L’Amministrazione Comunale, l’U.C.G. – Unione Commercianti Galatone e la Pro Loco di Galatone invitano cittadini e visitatori a partecipare e a vivere insieme una serata all’insegna della musica, dello spettacolo e della convivialità.

La Notte di Mezza Estate è l’occasione per vivere Galatone nel suo momento più bello: tra spettacoli, musica, shopping e divertimento, una città intera che si ritrova per condividere una serata di festa.