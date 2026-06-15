Lecce, annullata sanzione per esercente del centro storico

LECCE – Si chiude con l’annullamento della sanzione una vicenda amministrativa che affonda le sue radici nel 2019 e che ha coinvolto un noto esercizio commerciale del centro storico di Lecce.

Il Magistrato dott. Valter Vavalle ha accolto l’opposizione presentata dall’attività, assistita dal prof. avv. Giuseppe Calogiuri, cancellando una sanzione amministrativa che era stata emessa dal Comune di Lecce a seguito di un controllo effettuato dalla Polizia Amministrativa nell’ottobre di sette anni fa.

L’accertamento risale infatti al 3 ottobre 2019, durante l’Amministrazione comunale presieduta da Carlo Salvemini.

All’epoca gli agenti contestarono al locale di svolgere un’attività assimilabile alla somministrazione assistita di alimenti e bevande, ritenendo necessario un diverso titolo autorizzativo rispetto a quello posseduto dall’esercente. Da quella contestazione nacque successivamente l’ordinanza-ingiunzione con cui venne applicata la sanzione economica.

Ma il Magistrato, esaminando gli atti e la documentazione prodotta nel corso del procedimento, ha ritenuto di sposare la tesi difensiva, valutando gli elementi raccolti insufficienti a dimostrare con certezza l’illecito contestato.

Nella sentenza viene evidenziato come il verbale redatto durante il controllo si limitasse ad affermare l’esistenza di una presunta attività di somministrazione assistita senza descrivere in maniera dettagliata ciò che gli agenti avevano concretamente osservato all’interno del locale. Secondo il Magistrato mancavano indicazioni precise su eventuali servizi al tavolo, modalità di assistenza ai clienti o altri comportamenti che avrebbero consentito di distinguere chiaramente l’attività contestata da quella regolarmente autorizzata.

Un passaggio particolarmente significativo riguarda la presenza dei dipendenti all’interno dell’esercizio. Per il Magistrato, la semplice presenza di personale non costituisce automaticamente la prova di un servizio assistito: sarebbe stato necessario documentare quali mansioni venissero svolte e in che modo tali attività potessero integrare la violazione contestata.

La decisione richiama un principio fondamentale che interessa numerosi operatori economici del centro storico: quando viene applicata una sanzione amministrativa, i fatti contestati devono essere descritti e dimostrati in modo chiaro, preciso e verificabile al momento della contestazione.

Proprio l’assenza di elementi ritenuti oggettivi e univoci ha portato il Magistrato ad annullare integralmente il provvedimento e la relativa sanzione.

La pronuncia rappresenta un importante segnale per il mondo delle attività commerciali e della ristorazione cittadina ed afferma un principio essenziale di garanzia per cittadini e imprese: il potere sanzionatorio della pubblica amministrazione deve sempre poggiare su accertamenti accurati, puntuali e adeguatamente documentati.

Un risultato accolto con soddisfazione dalla difesa dell’esercente, rappresentata dal prof. avv. Giuseppe Calogiuri, che ha sostenuto l’insufficienza degli elementi posti a fondamento della contestazione, tesi oggi condivisa dal Magistrato con una decisione che potrebbe richiamare l’attenzione di molti operatori economici chiamati a confrontarsi con una gestione cittadina oggi più incline al loro ascolto e confronto.