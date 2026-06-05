Un weekend memorabile di grande ciclismo in Puglia tra la cronometro a Bitonto e il campionato regionale strada esordienti-allievi a Lecce

Il ciclismo giovanile pugliese con le categorie esordienti e allievi ha vissuto un fine settimana intenso negli ultimi giorni di maggio. Due gare in altrettante location, prima a Bitonto e poi a Lecce, hanno offerto il meglio di queste due categorie a livello regionale ed extra-regionale, il tutto esaltato da condizioni di sicurezza eccezionali sui percorsi dove si sono esibiti i giovani ciclisti.

Sabato 30 maggio ha avuto luogo il Trofeo Marco Pantani, cronometro individuale organizzata dalla Polisportiva Amici di Marco. Un omaggio a uno dei simboli più amati e iconici del ciclismo italiano, il “Pirata” Marco Pantani. Un richiamo forte ed identitario che ha raccontato la passione e la cultura sportiva che hanno animato la manifestazione, con una sfilata di giovani talenti che hanno certificato il pieno successo organizzativo nella zona artigianale di Bitonto dove era allestito il percorso di circa 6 chilometri.

Una macchina organizzativa semplicemente impeccabile, a cura del sodalizio Leo Constructions, ha fatto da cornice a una splendida giornata di sport nella zona industriale di Lecce – Surbo, con lo svolgimento domenica 31 maggio del secondo Trofeo Leo Constructions. Si è iniziato la mattina con i più piccoli protagonisti della terza prova del Meeting Regionale FCI Puglia. Poi, nel pomeriggio, il sipario si è alzato sulle gare giovanili per esordienti e allievi, tutti a darsi battaglia su un circuito di 5,8 chilometri (ripetuto più volte) per conquistare la maglia di Campione Regionale FCI Puglia su Strada.

Un fine settimana memorabile per tutto il ciclismo pugliese, con i giovanissimi, esordienti e allievi che hanno dimostrato di avere un presente già brillante e un futuro ancora più luminoso.

Sabato 6 giugno il ciclismo giovanile under 13 in Puglia non si ferma: due appuntamenti in un giorno. Il primo al Bike Park Lecce, nella zona Antistadio di viale Giovanni Paolo II, che si trasforma in palcoscenico della Finale Regionale Puglia del Trofeo CONI, con la gara Team Relay riservata alle categorie giovanissimi G4, G5 e G6. Un appuntamento che porta Lecce al centro del ciclismo regionale giovanile, organizzato dalla Kalos Scuola Ciclismo su Strada e Fuoristrada. Per venire incontro alle esigenze logistiche e scolastiche delle famiglie e delle società partecipanti, l’evento si disputerà nel pomeriggio: raduno alle 15.30, riunione tecnica alle 16.15, partenze alle 16.30. Il percorso è realizzato all’interno di un campetto interamente recintato al quale si accede solo a piedi. Il tracciato di gara di 600 metri si sviluppa interamente su sterrato con alcuni dossi di dimensioni variabili.

Stesso giorno anche per l’evento baby “Bici, tra Sole e Argilla” che si terrà in piazza del Commercio a Rutigliano, a cura della Scuola di Ciclismo Grifoni Bikers Academy. La manifestazione si svilupperà come una gimkana, format ideale per stimolare equilibrio, tecnica di guida e precisione dei piccoli atleti, promuovendo crescita sportiva e sano divertimento. La corsa è aperta a tutti i tesserati FCI, compresi i fuori regione, per le categorie maschili e femminili da G1 a G6, Mini Bikers, Promozione Giovanile e Intellectual Disability. Per garantire la massima sicurezza, l’organizzazione ha previsto l’allestimento di due percorsi differenziati per età: il primo per le categorie PG, MPG, G1 e G2; il secondo dedicato alle sfide delle categorie G3, G4, G5 e G6.

CLASSIFICA ESORDIENTI PRIMO ANNO CRONO BITONTO

1° Jonathan Cipolla (Il Pirata Sama Ricambi Otc)

2° Samuele Lombardi (HG Cycling Team)

3° Jacopo Caggianelli (Asd Fusion Bike)

4° Gabriele Sabatelli (Sei Sport)

5° Romeo Coccia (Asd Fusion Bike)

6° Leonardo Di Stefano (A.S.A.C.I. – Evonacicli)

7° Gabriele Santarsiero (Motostaffette Potenza)

8° Edoardo Spagnolo (Leo Constructions Ssd)

9° Francesco Cappelluti (A.s.d. Ludobike Scuola di Ciclismo)

10° Ludovico Bardi (Team Coratti)

11° Daniele Kuqjia (Leo Constructions Ssd)

CLASSIFICA ESORDIENTI SECONDO ANNO CRONO BITONTO

1° Francesco Coletta (Team Cesaro-Neri-Lucchini)

2° Niccolo Giovanni Coletta (Team Cesaro-Neri-Lucchini)

3° Alberto Antonio Malerba (Il Pirata Sama Ricambi Otc)

4° Andrea Saracino (Asd Fusion Bike)

5° Mattia Muraglia (Asd Team Mmbike Andria Resto Al Sud)

6° Jason D’Ettorre (Sei Sport)

7° Alessandro Cesaro (Team Cesaro-Neri-Lucchini)

8° Luigi De Vito (Team Cesaro-Neri-Lucchini)

9° Domenico Maglio (Asd Fusion Bike)

10° Michael My (Leo Constructions Ssd)

CLASSIFICA ESORDIENTI DONNE CRONO BITONTO

1° Vittoria D’Emilio (A.S.A.C.I. – Evonacicli)

2° Giulia Buttarazzi (A.S.A.C.I. – Evonacicli)

3° Sofia Buttarazzi (A.S.A.C.I. – Evonacicli)

CLASSIFICA ALLIEVI UOMINI CRONO BITONTO

1° Gabriele Leo (Cambike)

2° Oscar Carrer (Asd Fusion Bike)

3° Luigi Altamura (Il Pirata Vangi Otc)

4° Francesco Coletta (Team Cesaro-Neri-Lucchini)

5° Emanuele Savarese (Cambike)

6° Diego Bardi (Team Coratti)

7° Daniele Losacco (Il Pirata Vangi Otc)

8° Domenico Scarpa (Team Cesaro-Neri-Lucchini)

9° Mauro Funedda (Logistica Ambientale – Freebike Lt)

10° Andrea Sportelli (Asd 1D+ Un Dente In Più)

CLASSIFICA ALLIEVE DONNE CRONO BITONTO

1° Martina Lacava (Avis Bike Ruvo)

2° Elisa De Gregorio (Free Bike Lt – Logistica Ambientale)

3° Roberta Cesaro (Team Cesaro-Neri-Lucchin)

4° Martina Giuliese (Asd Fusion Bike)

5° Rebecca Ventola (Asd Fusion Bike)

6° Sofia Pagano (Avis Bike Ruvo)

CAMPIONI REGIONALI FCI PUGLIA STRADA

Esordienti primo anno: Enrico Paolo Ciccarese (Leo Constructions Ssd)

Esordienti secondo anno: Alberto Antonio Malerba (Il Pirata Sama Ricambi Otc)

Allievi: Antonio Lippolis (Asd 1D+ Un Dente In Più)

ARRIVO ESORDIENTI UOMINI PRIMO ANNO LECCE

1° Enrico Paolo Ciccarese (Leo Constructions Ssd)

2° Gabriele Sabatelli (Sei Sport)

3° Jonathan Cipolla (Il Pirata Sama Ricambi Otc)

4° Angelo Gentile (Asd 1D+ Un Dente In Più)

5° Edoardo Spagnolo (Leo Constructions Ssd)

6° Leonardo Di Stefano (A.S.A.C.I. – Evonacicli)

7° Francesco Pantaléo (Asd 1D+ Un Dente In Più)

8° Jacopo Zollino (Asd Fk-bike Scorrano)

9° Giuseppe Petracca (Scuola Di Ciclismo Franco Ballerini)

10° Nicolò Floriano Leone (Polisportiva Re-cycling)

ARRIVO ESORDIENTI UOMINI SECONDO ANNO LECCE

1° Andrea Scacchi (Il Pirata Sama Ricambi Otc)

2° Alberto Antonio Malerba (Il Pirata Sama Ricambi Otc)

3° Andrea Saracino (Asd Fusion Bike)

4° Mattia Muraglia (Asd Team Mmbike Andria Resto al Sud)

5° Michael My (Leo Constructions Ssd)

6ª Martina Lacava (Avis Bike Ruvo)

7° Domenico Maglio (Asd Fusion Bike)

8° Marcantonio Zaccaro (Scuola di Ciclismo Franco Ballerini)

9° Jacopo Chinellato (Freebike Lt – Logistica Ambientale)

10ª Melissa Balestra (Avis Bike Ruvo) – 1°donna allieva

ARRIVO ESORDIENTI DONNE LECCE

14ª Vittoria D’Emilio (A.S.A.C.I. – Evonacicli)

ARRIVO ALLIEVE DONNE LECCE

1ª Martina Lacava (Avis Bike Ruvo)

2ª Melissa Balestra (Avis Bike Ruvo)

3ª Alessia Russo (Team Go Fast Puglia Aradeo)

4ª Elisa De Gregorio (Free Bike Lt – Logistica Ambientale)

5ª Martina Giuliese (Asd Fusion Bike)

6ª Rebecca Ventola (Asd Fusion Bike)

ARRIVO ALLIEVI UOMINI LECCE

1° Antonio Lippolis (Asd 1D+ Un Dente In Più)

2° Diego Bardi (Team Coratti)

3° Oscar Carrer (Asd Fusion Bike)

4° Luigi Altamura (Il Pirata Vangi Otc)

5° Samuele Alba (Il Pirata Vangi Otc)

6° Daniele Losacco (Il Pirata Vangi Otc)

7° Saverio Scamarcio (Asd 1D+ Un Dente In Più)

8° Ludovico Meleleo (Team Go Fast Puglia Aradeo)

9° Diego Plantone (Asd 1D+ Un Dente In Più)

10° Vincenzo Soldano (Asd Fusion Bike)