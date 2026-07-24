Il portiere salentino Mattia Ciaccia, ex Lecce, firma con la Reggiana

Salento/Reggio Emilia – Dopo l’esperienza con la Ternana, Mattia Ciaccia, portiere che ha militato anche nel Lecce, firma con la Reggiana in serie C.
Per Ciaccia già pronto il raduno con la primavera di mister Nicola Ferrari, ex attaccante di lungo corso in serie A, potrà essere a disposizione della prima squadra nel corso della stagione. Lo attende una stagione da protagonista per la Primavera del club emiliano, dovendosi confrontare con squadre di assoluto livello come Udinese, Sampdoria, Venezia e Cremonese
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