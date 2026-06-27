Dove si pedala in Puglia sabato 27 e domenica 28 giugno? Giovanissimi under 13 in sella a Monteroni di Lecce e a Bari

Un’allettante novità nel calendario del Challenge Giovanissimi del Salento: il Trofeo Kids Amici del Velodromo, in preparazione da diversi giorni, si appresta a debuttare con i presupposti giusti per un successo che contribuirà in modo significativo alla diffusione di questo sport.

Il Velodromo degli Ulivi di Monteroni di Lecce, luogo storico del ciclismo salentino, tornerà a vivere a suon di pedalate sabato 27 giugno con lo svolgimento della manifestazione di cross country giovanile tra i 7 e i 12 anni che prenderà il via alle 17:00 e con ritrovo fissato per le 15:30.

L’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale di Lecce, è nato dalla passione dell’ASD Amici del Velodromo e di Cicli Manca, da sempre impegnati nel panorama giovanile. Una giornata speciale che unisce il sano agonismo dei più piccoli alla speranza di rilanciare presto questo storico e glorioso impianto, restituendo al ciclismo salentino un gioiello che merita di tornare a brillare e di essere vissuto dalle nuove generazioni.

Preparativi quasi al culmine per il Gran Premio Bari, in programma domenica 28 giugno presso il Bikepark “Nessuno Escluso” in via Vincenzo Ricchioni 1, nel quartiere San Paolo, in un contesto di totale inclusione.

L’organizzazione della manifestazione, curata fin nei minimi dettagli – dall’allestimento del percorso all’accoglienza di atleti e squadre – testimonia il lavoro paziente e certosino della Scuola di Ciclismo Franco Ballerini Bari, capace di unire il puro divertimento alla promozione dell’attività giovanile tra i 7 e i 12 anni, senza dimenticare l’attenzione verso i ragazzi speciali.

Il programma della giornata si aprirà ufficialmente alle 15:00 con il ritrovo dei partecipanti. Seguiranno la verifica delle licenze alle ore 16:00 e la riunione tecnica con i direttori sportivi alle ore 16:30. La partenza ufficiale delle gare è fissata per le ore 17:00. Il circuito si svilupperà su un percorso della lunghezza di 800 metri, da ripetere più volte a seconda dell’età del baby partecipante.

Un evento che promette emozioni, spettacolo e divertimento grazie all’abbinamento con la prova finale del Chicchiribike Challenge. A rendere ancora più speciale l’appuntamento sarà la premiazione finale dell’intero circuito, curata direttamente dal Comitato Provinciale di Bari della Federazione Ciclistica Italiana, un circuito che nei mesi precedenti ha interessato alcune manifestazioni giovanili della provincia per dare ulteriore vigore all’attività di base.

Visto il grande successo e l’entusiasmo ottenuti nella passata edizione, è auspicabile che si prosegua su questa strada, continuando a investire nello sport giovanile come strumento di crescita, aggregazione e inclusione sociale.