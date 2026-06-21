Eccellenze gastronomiche salentine: Frittura mista

La frittura mista di pesce è uno di quei piatti della tradizione assolutamente indimenticabile e spesso low cost. Spesso infatti veniva realizzato con il pesce invenduto perché di taglia troppo piccola. Un piatto di mare che racchiude il pescato più amato di piccola taglia come gamberi, totani, calamari, pesciolini vari: merluzzetti, triglie, sogliolette, alici. È uno dei piatti più ordinati nei ristoranti di pesce.

Ingredienti

300 gr. Gamberi – 400 gr. Calamari – 400 gr. Totani – 300 gr. di Merluzzi di media dimensione o alici – Farina q.b. – Limone q.b. – Olio extra vergine di oliva q.b.

Procedimento

Pulite accuratamente i calamari e i totani, eliminando gli occhi e le interiora, tagliate ad anelli il corpo ed a pezzi i tentacoli. Pulite i gamberi, privandoli della buccia esterna. Infine spanciate i merluzzetti o le alici eliminando anche la testa. Dopo aver lavato tutto il pesce, asciugatelo accuratamente in un canovaccio e passatelo nella farina fino a coprirlo completamente (riservandovi di eliminare quella in eccesso prima di versarli nell’olio). Dopodiché friggere tutti gli ingredienti in abbondante olio extra vergine di oliva molto caldo. Lasciare sgocciolare su un foglio di carta assorbente, quindi servite il piatto caldo guarnito con fette di limone.