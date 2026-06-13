Emergenza legata all’incendio, comunicato ufficiale del Vivosa Resort

Comunicato ufficiale del Vivosa Resort sull’emergenza legata all’incendio

Il Vivosa Resort comunica che tutti gli ospiti e i membri del personale sono al sicuro e che l’emergenza legata all’incendio sviluppatosi nelle scorse ore è stata gestita senza conseguenze per le persone. Non si registrano feriti né situazioni di rischio residuo.

La situazione è completamente rientrata e l’area è attualmente sotto controllo grazie all’efficace attuazione del piano di emergenza coordinato dal dottor Argento, al quale la struttura rivolge un sentito ringraziamento. Determinante è stato inoltre il tempestivo intervento dei due Canadair inviati dal Ministero a seguito del contatto diretto e della richiesta avanzata dal Vivosa Resort alle autorità competenti durante le fasi più critiche dell’emergenza. L’azione congiunta di tutti i soggetti coinvolti ha consentito di contenere rapidamente l’incendio e di mettere in sicurezza persone e strutture.

L’incendio ha interessato principalmente la macchia mediterranea circostante e la struttura in legno del bar sulla spiaggia. La pineta che circonda il resort è stata salvaguardata e non ha subito danni significativi.

Le aree coinvolte saranno ripristinate nel più breve tempo possibile, consentendo il rapido ritorno alla piena operatività del resort e di tutti i servizi destinati agli ospiti.

Resta il profondo rammarico per i danni ambientali subiti dal tratto di costa interessato dalle fiamme. Tuttavia, la natura saprà rigenerarsi nel tempo. Questo episodio rafforza ulteriormente l’impegno del Vivosa Resort nella tutela del territorio, nella sostenibilità ambientale e nella valorizzazione del patrimonio naturale che caratterizza questa parte del Salento.

Il Vivosa Resort desidera infine rassicurare ospiti, collaboratori e partner: la struttura continuerà a operare con la massima attenzione alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente, confermando il proprio impegno a ripristinare in tempi rapidi le aree interessate dall’incendio e a garantire gli elevati standard di accoglienza che da sempre la contraddistinguono.