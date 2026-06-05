Fisica sognante arriva a Surbo: scienza, meraviglia e innovazione per le nuove generazioni

Il prossimo 6 giugno alle ore 20.00 il cortile del plesso della Scuola Primaria “Ampolo- Springer” di Surbo in Via C. Pisanelli ospiterà “Fisica Sognante”, l’originale spettacolo di divulgazione scientifica ideato e interpretato da Federico Benuzzi, insegnante di matematica e fisica, attore, giocoliere professionista e tra i più apprezzati divulgatori scientifici italiani.

L’iniziativa rappresenta uno degli eventi inaugurali del progetto “Surbo Città STEAM”, il percorso promosso dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con L’Istituto Comprensivo “Ampolo-Springer” e l’Associazione Grandi Menti, per diffondere tra le nuove generazioni la cultura della scienza, della tecnologia, dell’innovazione e della creatività, favorendo lo sviluppo del pensiero critico e della curiosità verso il sapere.

Attraverso un linguaggio coinvolgente che unisce fisica, teatro, giocoleria e partecipazione del pubblico, “Fisica Sognante” dimostra come la conoscenza scientifica possa essere al tempo stesso rigorosa, accessibile e capace di emozionare. Lo spettacolo è rivolto a studenti, famiglie e cittadini e si propone di avvicinare il pubblico ai grandi temi della scienza attraverso il linguaggio universale della meraviglia.

L’evento si svolge con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e dell’Università del Salento, a testimonianza del valore educativo e culturale dell’iniziativa e della condivisione di un progetto che guarda alla formazione delle nuove generazioni come leva strategica per lo sviluppo del territorio.

Dichiarazione del Sindaco Ronny Trio «Desidero esprimere grande soddisfazione per la realizzazione di questo evento e ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a renderlo possibile. In particolare, desidero ringraziare le istituzioni che hanno concesso il proprio patrocinio, condividendo con noi una visione che mette al centro la conoscenza, la formazione e il futuro dei nostri giovani.

Abbiamo scelto di ospitare Federico Benuzzi perché crediamo che oggi sia fondamentale creare occasioni che aiutino ragazze e ragazzi ad avvicinarsi alla scienza in modo coinvolgente e stimolante. Troppo spesso le discipline scientifiche vengono percepite come qualcosa di distante o complesso; “Fisica Sognante” dimostra invece che la scienza può essere affascinante, sorprendente e persino divertente.

Questo evento rappresenta uno dei primi passi di “Surbo Città STEAM”, un progetto con cui intendiamo investire sulle competenze, sulla creatività e sul talento delle nuove generazioni. Viviamo in un’epoca caratterizzata da grandi trasformazioni tecnologiche e dall’affermazione dell’intelligenza artificiale. Per affrontare queste sfide abbiamo bisogno di giovani curiosi, preparati, capaci di ragionare in modo critico e di immaginare il futuro».

Dichiarazione dell’Assessore Pierluigi Bianco «Con “Surbo Città STEAM” non stiamo semplicemente organizzando un evento. Stiamo provando ad affermare un’idea di comunità. Viviamo un tempo straordinario e complesso, segnato da trasformazioni tecnologiche rapidissime, dall’avvento dell’intelligenza artificiale e da cambiamenti che stanno modificando profondamente il modo in cui lavoriamo, comunichiamo e persino pensiamo. In questo scenario, la sfida più importante non è soltanto formare competenze, ma formare persone capaci di comprendere la complessità, esercitare il pensiero critico, distinguere tra conoscenza e opinione, tra informazione e manipolazione.

Le discipline STEAM rappresentano uno degli strumenti più potenti che abbiamo a disposizione per affrontare questa sfida, perché educano al dubbio, al metodo, alla verifica, alla creatività, alla capacità di porre domande prima ancora che di cercare risposte.

Per questo abbiamo immaginato “Surbo Città STEAM”: un percorso che vuole mettere in rete scuola, istituzioni, associazioni, università e cittadinanza, nella convinzione che la cultura scientifica debba uscire dalle aule e diventare patrimonio condiviso della comunità.

In questo quadro, la scelta di Federico Benuzzi non è casuale. Parliamo di una delle esperienze più originali e autorevoli della divulgazione scientifica italiana, protagonista di alcuni dei più importanti festival scientifici e culturali del Paese e rappresentante dell’Italia a Science on Stage Europe. Benuzzi incarna perfettamente lo spirito che vogliamo dare a questo progetto: il rigore della scienza unito alla capacità di meravigliare, il sapere che dialoga con l’arte, la conoscenza che diventa esperienza umana e collettiva.».

Dichiarazione dell’Assessore Adelmo Carlà «L’evento del 6 giugno, Fisica Sognante si presenta come un’occasione preziosa per condividere con la comunità un’esperienza capace di unire conoscenza ed emozione. Attraverso il linguaggio affascinante della scienza, l’iniziativa invita grandi e piccoli a riscoprire il valore della curiosità, della scoperta e della capacità di sognare, elementi essenziali per costruire una società più consapevole e aperta al futuro».