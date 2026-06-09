Fitto, flessibilità su energia è scelta giusta

La Commissione europea “ha compiuto una scelta giusta dal mio punto di vista, perché abbiamo allargato i margini di utilizzo di questa disponibilità non solo alla difesa ma anche all’energia”. Lo ha detto Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, a margine del convegno “L’Unione Europea e il suo bilancio: una prospettiva critica” interpellato sulla maggiore flessibilità di bilancio concessa dall’Ue per far fronte alla crisi dell’energia.

“Ora – ha spiegato Fitto – attendiamo le proposte che arriveranno da parte degli Stati membri che vorranno utilizzare questa disponibilità e sicuramente potrà essere un contributo molto importante nella condizione in cui ci troviamo rispetto al tema dell’energia, che è fondamentale”. In Commissione Ue “ho condiviso con tutti gli altri commissari questa richiesta che poi è arrivata”, ha precisato.

Parlando poi dei fondi di Coesione, dopo il richiamo da parte dell’Unione europea all’Italia per un ritardo nell’utilizzo delle risorse, Fitto ha sottolineato: “diamo degli strumenti, abbiamo appena concluso una revisione di medio termine e la allunghiamo sul terreno dell’energia dando questa opportunità, ci auguriamo che possa essere colta per raggiungere i risultati”. Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea ha quindi aggiunto che “Abbiamo un ragionamento in atto sul futuro bilancio nella proposta della Commissione Europea con i piani nazionali e regionali; in secondo luogo, abbiamo la necessità di accelerare”.