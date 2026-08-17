L’almanacco di oggi 17 agosto

Il Santo del giorno: San Giacinto. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Lu ciucciu se canusce delle ricchie, lu fessa delle chiacchere. Significato: L’asino si riconosce dalle orecchie, il fesso dalle chiacchere.

– Sono nati in questo giorno

1943 Robert DeNiro

1952 Nelson Piquet

1960 Sean Penn

– Proverbio

Chi non sa pregare, vada in mare a navigare

– Accadde oggi

1903 Joe Pulitzer dona alla Columbia University 1 milione di dollari. Viene così istituito il prestigioso premio giornalistico

– Scoperte

1947 Marion ÃýBrien Donovan inventa i pannolini “usa e getta” per bambini

L’architetto americano stanca di lavare i pannolini delle figlie taglia un pò di plastica dalla tenda della doccia, vi unisce un materiale assorbente e inventa così il primo pannolino “usa e getta” per bambini, dotato fra l’altro di chiusure automatiche di metallo e plastica al posto delle tradizionali spille di sicurezza. Nel 1951 Donovan venderà il suo brevetto per un milione di dollari

– Frase celebre

“La gioventù cambia di gusto per bollor di sangue e la vecchiaia conserva i suoi gusti per forza d’abitudine”. (La Rochefoucauld, Massime)