Corri in rosa 2026: a Maglie sport e solidarietà corrono insieme

MAGLIE – Il conto alla rovescia è iniziato per Corri in Rosa 2026, la manifestazione patrocinata dal comune, in programma il prossimo 28 agosto, giunta alla sua XII edizione, un evento che va ben oltre l’aspetto sportivo: ogni iscrizione rappresenta infatti un gesto concreto di solidarietà a favore delle donne impegnate in un percorso oncologico.

Tra i tanti obiettivi dell’edizione 2026, il ricavato sarà destinato all’acquisto di turbanti e parrucche, con l’obiettivo di offrire sostegno, dignità e speranza alle pazienti durante le cure, chi non potrà partecipare direttamente alla manifestazione potrà comunque contribuire attraverso una donazione sul sito dell’evento o presso l’agenzia Croce del Sud di Maglie.

La quota di iscrizione è di 10 euro e, oltre a sostenere il progetto benefico, permetterà ai partecipanti di accedere ad alcune iniziative dedicate, tra queste figurano un controllo gratuito con Ecodoppler carotideo presso il Centro CardioMed di Maglieriservato ai partecipanti con età pari o superiore a 55 anni, che effettuano il primo Ecodoppler carotideo oppure non eseguono l’esame da almeno 2 anni, con prenotazione entro il 30 agosto, tre lezioni gratuite al Circolo Tennis Maglie, uno sconto del 50% sul secondo prodotto presso Naima – Rocco Profumerie e uno Sconto del 20% sulle soluzioni assicurative di M2 Insurance, presentando la ricevuta entro il 30 settembre 2026, si riceverà una consulenza assicurativa personalizzata e lo sconto sulle soluzioni aderenti all’iniziativa, usufruibile entro il 31 dicembre 2026.

La manifestazione sarà preceduta da alcuni eventi, il 27 agosto, da “Aspettando la Corri in Rosa 2026”, un programma presso il Museo Maito di Maglie, alle ore 18 è prevista una tavola rotonda moderata dall’Avv. Adele Caroppo, dedicata ai dati del territorio, ai progressi della medicina e alle prospettive future in ambito oncologico, con la partecipazione di medici, professionisti e rappresentanti della Podistica Magliese e della sezione Lions di Maglie Salento Territorio e ambiente, a seguire dei laboratori di pasta fatta in casa con degustazione a cura dell’associazione Salentine “fimmenesverte” e un controllo ecografico su prenotazione.Il 28 agosto la giornata entrerà nel vivo con diverse iniziative: alle ore 18 una ride di spinning, alle 19.30 un saggio di danza di Aurora Dance, mentre alle 21 prenderà il via la camminata non competitiva Corri in Rosa. A chiudere la serata, dalle 21.45, una maratona musicale con i dj magliesi.Un appuntamento che unisce sport, prevenzione, socialità e impegno civile, trasformando ogni passo in un messaggio di vicinanza, perché, come ricorda lo spirito dell’iniziativa, un piccolo gesto può restituire forza, dignità e speranza.