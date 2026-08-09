Trovato senza vita il 28enne scomparso: si cerca il pirata della strada

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SALENTO – Svolta drammatica nelle ricerche di Daniele Congedi, il 28enne di Ugento di cui si erano perse le tracce nella mattinata di oggi.

Il corpo senza vita del giovane è stato rinvenuto poco prima delle 23 dai Vigili del Fuoco lungo la strada statale 350, nel tratto che collega Ugento a Racale: l’ipotesi principale è che sia stato travolto da un veicolo poi fuggito senza prestare soccorso.

L’allarme era scattato quando i familiari, non vedendolo rientrare a bordo della sua bicicletta, si erano rivolti ai Carabinieri. La Prefettura di Lecce ha subito attivato il piano provinciale di ricerca, concentrando inizialmente i soccorsi nell’area collinare della Madonna dell’Alto, a Felline (frazione di Alliste), dove lo smartphone del ragazzo aveva agganciato l’ultimo segnale.

Nelle operazioni sono stati impegnati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, i Carabinieri delle stazioni di Ugento e Racale e i volontari della Protezione Civile di Alliste. Gli accertamenti sono ora orientati a ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto e a rintracciare il veicolo pirata.