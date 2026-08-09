Festa patronale a Spongano sfocia nella violenza: 42enne aggredisce il comandante della Polizia Locale e finisce in carcere

​Spongano ( Lecce): La festa in onore di Santa Vittoria a Spongano è stata improvvisamente rovinata da un episodio di violenza, conclusosi con l’arresto in flagranza di un cittadino di 42 anni. Nella serata di ieri, l’uomo, di origini marocchine ma residente nel borgo salentino, ha trasformato un momento di gioia e condivisione cittadina in una serata di tensione, attirando l’attenzione dei presenti e richiamando il tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

​In evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’eccessiva assunzione di alcolici, il 42enne ha iniziato a infastidire e molestare i passanti lungo le vie del centro. Notando la situazione di disagio e il crescente nervosismo tra la folla, il comandante della Polizia Locale si è avvicinato all’uomo, invitandolo con fermezza a moderare i toni e a mantenere un comportamento decoroso e rispettoso nei confronti della comunità in festa. Il tentativo di riportare la calma si è però rivelato vano: l’uomo ha reagito con aggressività, passando in pochi istanti dalle offese verbali a una vera e propria aggressione fisica ai danni del pubblico ufficiale.

​Nel corso della colluttazione, il comandante dell’arma locale ha riportato lesioni a un braccio. Fortunatamente le ferite non sono risultate gravi e l’ufficiale è stato medicato successivamente dal personale sanitario. A evitare conseguenze ben più drammatiche è stato il pronto intervento dei carabinieri della stazione di Spongano, già impiegati in zona nell’ambito dei servizi di prevenzione e ordine pubblico predisposti per la manifestazione. I militari sono riusciti a bloccare tempestivamente l’aggressore, ponendo fine alle violenze.

​Scortato presso la caserma locale per il disbrigo delle formalità di rito, il 42enne è stato tratto in arresto per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, l’uomo è stato poi trasferito presso la casa circondariale di Borgo San Nicola.