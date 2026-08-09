Ancora un malore improvviso nel mare del Salento, muore 71enne

PORTO MIGGIANO – Ancora un malore improvviso e un’altra vittima nel mare del Salento, la settima in appena sei giorni. L’ennesima tragedia di questa estate torrida si è verificata ieri mattina a Porto Miggiano. A farne le spese un turista 71enne originario di Bergamo.

L’uomo stava effettuando delle immersioni con un gruppo di amici, quando ha accusato un improvviso malore. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto l’intervento di una motovedetta della Guardia costiera, che ha imbarcato il 71enne per portarlo nella zona dello scalo delle barche della marina di Santa Cesarea Terme, dove l’ambulanza lo ha prelevato.

Purtroppo, però, ogni ulteriore tentativo di salvargli la vita è risultato vano e i medici non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell’uomo. Dalle verifiche, risulterebbe che l’uomo avesse avuro in passato problemi cardiaci.