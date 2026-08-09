Successo dei giallorossi in amichevole con il Monopoli, primo gol per Geubbels

Dopo aver svolto questa mattina una seduta di allenamento al Centro Sportivo di Martignano, i giallorossi sono scesi in campo alle ore 17:30 al DEGHI Sport Center di San Pietro in Lama per l’amichevole con il Monopoli, terminata 1-0.
Questo il tabellino dell’incontro:
Lecce: Falcone © (24’st Penev), Gaspar (17’st Jean), N’Dri (17’st Esteban), Geubbels (1’ st Štulić), Veiga (24’ Kovac), Gallo (17’st Ndaba), Coulibaly (17’st Gorter), Tiago Gabriel (1’ st Siebert), Pierotti (17’st Gandelman), Ngom (24’st Fofana), Maleh (1’ st Laerke). A disposizione: Lupo. Allenatore: Eusebio Di Francesco
Monopoli: Tommasi (1’st Albertazzi), Greco (24’ st Paukstys), Angileri (7’st Olivieri), Oyewale (34’ st Puccio), Cortinovis (24’st Gioielli), Longo (24’ st Sardo), Valenti (24’st Cerretti), Piccinini (34’ st Calvano), Colombara (45’st Di Bari), Battocchio © (24’st Scipioni), Fall (24’st Capone). A disposizione: De Michele, Calcagni, Di Santo. Allenatore: Alberto Colombo
Marcatori: 15’ Geubbels
Arbitro: Gabriele Totaro
Non hanno preso parte alla gara: Berisha, Kaba, Onyemachi e Ubani.
La preparazione dei giallorossi riprenderà mercoledì con un allenamento nel pomeriggio a Martignano.
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