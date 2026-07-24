Leverano, a rischio i posti di lavoro degli addetti ai parcheggi a pagamento. Confintesa e Ugl chiedono un incontro urgente al Comune

LEVERANO – Confintesa Lecce e UGL esprimono forte preoccupazione per il futuro occupazionale delle lavoratrici impiegate nel servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento del Comune di Leverano. “La società attualmente affidataria del servizio ha comunicato che il contratto di concessione scadrà il prossimo 31 luglio 2026 e che, in assenza di indicazioni da parte dell’Amministrazione comunale sulla prosecuzione del servizio, potrebbero essere interrotti i rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo – spiega il segretario generale Confintesa, Paola Mita e il responsabile Ugl, Maurizio Lezzi – Una situazione gravissima, soprattutto considerando l’imminenza della scadenza e l’assenza, allo stato attuale, di certezze sulla continuità del servizio e sulla salvaguardia dei posti di lavoro. Confintesa Lecce e UGL hanno pertanto chiesto la convocazione urgente di un incontro con il Sindaco di Leverano, l’Assessore competente e il Segretario Comunale, con il coinvolgimento della società affidataria, al fine di conoscere le intenzioni dell’Amministrazione e individuare immediatamente una soluzione.

“Non è accettabile che ritardi amministrativi, incertezze o eventuali cambiamenti nella gestione del servizio ricadano sulle lavoratrici e sulle loro famiglie. Il Comune deve intervenire con urgenza, garantendo la continuità del servizio e la piena salvaguardia di tutti i livelli occupazionali”.

Confintesa e UGL chiedono inoltre che, in caso di nuovo affidamento, venga prevista una chiara e vincolante clausola sociale, finalizzata all’assorbimento e al mantenimento in servizio di tutto il personale attualmente impiegato.

Le organizzazioni sindacali auspicano una convocazione immediata, ma avvertono che, in assenza di risposte concrete, saranno intraprese tutte le iniziative sindacali e istituzionali necessarie per tutelare le lavoratrici coinvolte.