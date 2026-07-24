Al via la sesta edizione del Giardino Project

Questa edizione dal titolo • Seme • Pianta • Fiore • Frutto • è un momento di esplorazione nella Valle delle Memorie, un luogo in cui archeologia e paesaggio agricolo si intrecciano: l’antico ipogeo messapico, con le sue nicchie funerarie scavate nella roccia, dialoga con la torre colombaia, architettura rurale circolare un tempo destinata all’allevamento dei colombi.

stratificato e immersivo, dove il tempo non scorre in modo lineare ma si

deposita. Le composizioni nascono da gesti minimi – droni, ripetizioni,

micro-variazioni – che evolvono quasi impercettibilmente, generando

trasformazioni sottili ma decisive. Il suono non domina, ma emerge come una

materia organica che si accumula, si erode e ritorna. In questo processo il

silenzio è un elemento attivo: sospende, modella, crea tensione. L’estetica

affonda in un’idea di Mediterraneo come stratificazione culturale e temporale:

un paesaggio di memorie sovrapposte, correnti lente, resti che affiorano e

scompaiono.

L’armonia non è mai esplicita, ma emergente, frutto dell’interazione tra

frequenze e interferenze. Il risultato è un ascolto che non guida, ma immerge in

uno spazio percettivo instabile, dove il cambiamento avviene lentamente,

spesso al limite della percezione.

Questa edizione è incentrata sulla ricerca artistica di Michele Guido, impegnato da anni in una indagine che mette in relazione botanica, archeobotanica, ecologia, architettura rurale e pratiche artistiche contemporanee. L’esplorazione si configura come un momento di osservazione e condivisione,un tempo in cui lo sguardo si affina e si stratifica insieme alle letture del luogo.Torre Pinta si erge come un giardino sedimentato, dove storia, piante e lavoroagricolo si sovrappongono in un’unica esperienza di studio del paesaggio.La passeggiata condotta da Francesco Del Sole, professore di storiadell’Architettura presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università delSalento, si concentra sull’architettura del paesaggio e l’arte dei giardini,insieme a lui l’intervento di Lorenzo Paiano, laureato in Storia dell’Arte conuna ricerca dedicata alle colombaie tra Europa e Medio Oriente, presenta la suapersonale ricerca sul rapporto tra paesaggio e architettura rurale, testimonianzadel profondo legame tra paesaggio e tradizioni agricole e costruttive.Il suo contributo esplora il fenomeno nel contesto euro‐mediterraneo emediorientale attraverso fonti storiche, trattati di architettura e agricoltura,analizzandone funzioni, tipologie edilizie e forme di adattamento nel tempo.Saranno presentati anche alcuni progetti contemporanei ispirati a questearchitetture, che continuano a esercitare un fascino intatto e a interrogare losguardo di chi le osserva. Insieme a Massimo Colizzi di Karadrà Aradeo dellacooperativa agricola, per il recupero dei terreni abbandonati, la bonifica e lacoltivazione tramite l’aridocoltura. Al termine della visita, è previsto unmomento di riflessione comunitaria dedicata alla relazione tra le opere diMichele Guido e il rapporto tra arte e paesaggio.A conclusione della serata ascolteremo una sessione del concept musicale diAlessandro Chieppa. Il progetto musicale costruisce uno spazio sonoro lento,