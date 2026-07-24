Al via la sesta edizione del Giardino Project

Tra archeologia e paesaggio rurale. Sesta edizione di Giardino Project.
Dopo il primo incontro dal titolo “Fare paesaggio in Puglia. Strumenti e metodi per lo studio dell’arte contemporanea nel territorio” svoltosi a Trepuzzi nella Biblioteca di Comunità, al via il secondo appuntamento del volume 6 di Giardino Project in programma per domani 25 luglio alle 18.30 a Torre Pinta, Otranto.
Questa edizione dal titolo • Seme • Pianta • Fiore • Frutto • è un momento di esplorazione nella Valle delle Memorie, un luogo in cui archeologia e paesaggio agricolo si intrecciano: l’antico ipogeo messapico, con le sue nicchie funerarie scavate nella roccia, dialoga con la torre colombaia, architettura rurale circolare un tempo destinata all’allevamento dei colombi.
Questa edizione è incentrata sulla ricerca artistica di Michele Guido, impegnato da anni in una indagine che mette in relazione botanica, archeobotanica, ecologia, architettura rurale e pratiche artistiche contemporanee. L’esplorazione si configura come un momento di osservazione e condivisione,
un tempo in cui lo sguardo si affina e si stratifica insieme alle letture del luogo.
Torre Pinta si erge come un giardino sedimentato, dove storia, piante e lavoro
agricolo si sovrappongono in un’unica esperienza di studio del paesaggio.
La passeggiata condotta da Francesco Del Sole, professore di storia
dell’Architettura presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del
Salento, si concentra sull’architettura del paesaggio e l’arte dei giardini,
insieme a lui l’intervento di Lorenzo Paiano, laureato in Storia dell’Arte con
una ricerca dedicata alle colombaie tra Europa e Medio Oriente, presenta la sua
personale ricerca sul rapporto tra paesaggio e architettura rurale, testimonianza
del profondo legame tra paesaggio e tradizioni agricole e costruttive.
Il suo contributo esplora il fenomeno nel contesto euro‐mediterraneo e
mediorientale attraverso fonti storiche, trattati di architettura e agricoltura,
analizzandone funzioni, tipologie edilizie e forme di adattamento nel tempo.
Saranno presentati anche alcuni progetti contemporanei ispirati a queste
architetture, che continuano a esercitare un fascino intatto e a interrogare lo
sguardo di chi le osserva. Insieme a Massimo Colizzi di Karadrà Aradeo della
cooperativa agricola, per il recupero dei terreni abbandonati, la bonifica e la
coltivazione tramite l’aridocoltura. Al termine della visita, è previsto un
momento di riflessione comunitaria dedicata alla relazione tra le opere di
Michele Guido e il rapporto tra arte e paesaggio.
A conclusione della serata ascolteremo una sessione del concept musicale di
Alessandro Chieppa. Il progetto musicale costruisce uno spazio sonoro lento,
un tempo in cui lo sguardo si affina e si stratifica insieme alle letture del luogo.
Torre Pinta si erge come un giardino sedimentato, dove storia, piante e lavoro
agricolo si sovrappongono in un’unica esperienza di studio del paesaggio.
La passeggiata condotta da Francesco Del Sole, professore di storia
dell’Architettura presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del
Salento, si concentra sull’architettura del paesaggio e l’arte dei giardini,
insieme a lui l’intervento di Lorenzo Paiano, laureato in Storia dell’Arte con
una ricerca dedicata alle colombaie tra Europa e Medio Oriente, presenta la sua
personale ricerca sul rapporto tra paesaggio e architettura rurale, testimonianza
del profondo legame tra paesaggio e tradizioni agricole e costruttive.
Il suo contributo esplora il fenomeno nel contesto euro‐mediterraneo e
mediorientale attraverso fonti storiche, trattati di architettura e agricoltura,
analizzandone funzioni, tipologie edilizie e forme di adattamento nel tempo.
Saranno presentati anche alcuni progetti contemporanei ispirati a queste
architetture, che continuano a esercitare un fascino intatto e a interrogare lo
sguardo di chi le osserva. Insieme a Massimo Colizzi di Karadrà Aradeo della
cooperativa agricola, per il recupero dei terreni abbandonati, la bonifica e la
coltivazione tramite l’aridocoltura. Al termine della visita, è previsto un
momento di riflessione comunitaria dedicata alla relazione tra le opere di
Michele Guido e il rapporto tra arte e paesaggio.
A conclusione della serata ascolteremo una sessione del concept musicale di
Alessandro Chieppa. Il progetto musicale costruisce uno spazio sonoro lento,
stratificato e immersivo, dove il tempo non scorre in modo lineare ma si
deposita. Le composizioni nascono da gesti minimi – droni, ripetizioni,
micro-variazioni – che evolvono quasi impercettibilmente, generando
trasformazioni sottili ma decisive. Il suono non domina, ma emerge come una
materia organica che si accumula, si erode e ritorna. In questo processo il
silenzio è un elemento attivo: sospende, modella, crea tensione. L’estetica
affonda in un’idea di Mediterraneo come stratificazione culturale e temporale:
un paesaggio di memorie sovrapposte, correnti lente, resti che affiorano e
scompaiono.
L’armonia non è mai esplicita, ma emergente, frutto dell’interazione tra
frequenze e interferenze. Il risultato è un ascolto che non guida, ma immerge in
uno spazio percettivo instabile, dove il cambiamento avviene lentamente,
spesso al limite della percezione.
deposita. Le composizioni nascono da gesti minimi – droni, ripetizioni,
micro-variazioni – che evolvono quasi impercettibilmente, generando
trasformazioni sottili ma decisive. Il suono non domina, ma emerge come una
materia organica che si accumula, si erode e ritorna. In questo processo il
silenzio è un elemento attivo: sospende, modella, crea tensione. L’estetica
affonda in un’idea di Mediterraneo come stratificazione culturale e temporale:
un paesaggio di memorie sovrapposte, correnti lente, resti che affiorano e
scompaiono.
L’armonia non è mai esplicita, ma emergente, frutto dell’interazione tra
frequenze e interferenze. Il risultato è un ascolto che non guida, ma immerge in
uno spazio percettivo instabile, dove il cambiamento avviene lentamente,
spesso al limite della percezione.
Il progetto curatoriale, giunto al settimo anno di attività, è realizzato grazie al contributo e al patrocinio del Comune di Trepuzzi, insieme a Bibliò – biblioteca di comunità, con il patrocinio del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento, in collaborazione con Fondazione Merz, hopefulmonster editore, Galleria Lia Rumma e Z20 Galleria Sara Zanin.
La nuova edizione, a cura di Giuseppe Amedeo Arnesano, è dedicata alla lettura critica del paesaggio agricolo pensato come giardino diffuso, un organismo vivente in cui si intrecciano lavoro umano, ecologie spontanee, architetture vernacolari e memorie stratificate.
Il concept del volume 6 nasce dall’idea che il paesaggio rurale non sia soltanto un luogo di produzione, ma un ecosistema culturale complesso, capace di restituire forme di conoscenza, relazioni e immaginari.
La nuova edizione, a cura di Giuseppe Amedeo Arnesano, è dedicata alla lettura critica del paesaggio agricolo pensato come giardino diffuso, un organismo vivente in cui si intrecciano lavoro umano, ecologie spontanee, architetture vernacolari e memorie stratificate.
Il concept del volume 6 nasce dall’idea che il paesaggio rurale non sia soltanto un luogo di produzione, ma un ecosistema culturale complesso, capace di restituire forme di conoscenza, relazioni e immaginari.
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