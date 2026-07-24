Ancora fiamme nel Salento, vegetazione in fumo e paura tra i bagnanti in fuga

Rivabella (Lecce) – Ancora paura tra i bagnanti e vegetazione in fiamme nel Salento. Ad essere colpita da un vasto incendio, dal primo pomeriggio di oggi la zona di Padula Bianca-Rivabella, a Gallipoli.

Le fiamme si sono propagate velocemente, anche a causa del forte vento di tramontana, verso la macchia mediterranea, minacciando stabilimenti balneari, strutture ricettive e abitazioni.

A scopo precauzionale sono state evacuate tutte le strutture ricettive e i lidi direttamente minacciati dall’avanzata del fronte di fuoco, al fine di garantire la sicurezza di residenti, turisti e operatori.

Una fitta colonna di fumo si è alzata in cielo, causando rallentamenti nella viabilità lungo la Statale 101 e nelle strade più vicine all’incendio.

Sul posto è stato dispiegato un imponente dispositivo di soccorso coordinato dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce. Sono attualmente impegnati circa 30 Vigili del Fuoco con una decina di automezzi, supportati dalle squadre della Protezione Civile, dell’ARIF, dalla Capitaneria di Porto, dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri, dalla Polizia Locale, dalla Croce Rossa Italiana e dai volontari del sistema regionale di protezione civile.

Nelle operazioni sono impiegati anche gli elicotteri della flotta regionale antincendio e un Canadair, impegnati nel contenimento del fronte di fiamma e nella protezione delle aree maggiormente esposte.

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono tuttora in corso e proseguiranno fino alla completa bonifica dell’area. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco invita la cittadinanza a non avvicinarsi alla zona interessata, a non intralciare i mezzi di soccorso e a seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità presenti sul posto.

Seguiranno eventuali aggiornamenti sull’evoluzione dell’intervento.