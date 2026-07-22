Parco eolico “Lecce”, ultimi giorni per le osservazioni: Salento sostenibile chiama alla mobilitazione

Entra nelle ore decisive la battaglia contro il progetto del parco eolico denominato “Lecce”, previsto nel territorio della Grecìa Salentina. L’associazione Salento Sostenibile APS rilancia l’appello a cittadini, comunità locali, aziende agricole e operatori turistici affinché facciano sentire la propria voce al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, presentando entro il 23 luglio le osservazioni contrarie all’intervento. A fine giugno il proponente ha depositato una variante che riduce da undici a dieci il numero degli aerogeneratori, una modifica che, secondo l’associazione, non cambia la sostanza di un progetto ritenuto incompatibile con le caratteristiche del territorio. Al centro delle contestazioni ci sono innanzitutto le dimensioni dell’intervento, con torri alte circa 200 metri che, sostiene Salento Sostenibile, avrebbero un impatto rilevante sul paesaggio e sull’identità della Grecìa Salentina. L’associazione richiama inoltre l’attenzione sul numero di iniziative energetiche che interesserebbero il territorio: “Oltre 1.500 progetti di energia rinnovabile nell’intero Salento, di cui quasi 600 eolici, che nel loro complesso rappresenterebbero, secondo quanto riportato nel comunicato, più di dieci volte l’obiettivo assegnato alla Puglia”.

Le ragioni dell’opposizione riguardano anche le possibili conseguenze sull’economia locale, fondata sull’agricoltura di qualità, sull’accoglienza, sulla bio-ospitalità, sul turismo e sull’artigianato. Salento Sostenibile evidenzia inoltre i rischi per un’area considerata fragile dal punto di vista naturalistico e attraversata dalle rotte migratorie di specie rare di uccelli, oltre alle ripercussioni sulla biodiversità. Tra le criticità indicate figurano anche lo smembramento delle aziende agricole interessate dalle opere, la possibile cancellazione di muretti a secco secolari e l’espianto di ulivi necessario per realizzare le infrastrutture di collegamento degli aerogeneratori. L’associazione contesta anche il metodo seguito nella progettazione: una delle pale sarebbe stata eliminata dalla variante perché interferirebbe, facendo ombra, con un impianto agrifotovoltaico, una circostanza che secondo Salento Sostenibile dimostrerebbe un’attenzione concentrata prevalentemente sugli aspetti tecnici e non sulle conseguenze complessive per il territorio. “Non stanno guardando questo territorio, guardano solo gli aspetti tecnici. È un vero e proprio sopruso. Questo progetto non è sostenibile per il Salento: distrugge la biodiversità, smembra le aziende agricole, cancella muretti a secco secolari e ulivi. Difendere questa terra oggi è responsabilità di ognuno di noi”, afferma Domenico Scordari, presidente di Salento Sostenibile APS.

L’associazione ricorda che chiunque può partecipare al procedimento presentando entro il 23 luglio le proprie osservazioni al Ministero, attraverso posta elettronica certificata oppure tramite il portale delle Valutazioni Ambientali, dove sono disponibili la documentazione relativa al progetto “Lecce” e la variante depositata. Nel fac-simile predisposto da Salento Sostenibile vengono richiamati l’impatto sull’economia locale, i rischi per biodiversità e avifauna, le conseguenze sulle aziende agricole, sui muretti a secco e sugli ulivi, la concentrazione di progetti di rinnovabili già prevista sul territorio e l’impatto paesaggistico degli aerogeneratori. L’appello finale è rivolto a tutti i cittadini affinché partecipino entro la scadenza prevista: per l’associazione, la difesa del Salento e del suo patrimonio ambientale, agricolo e paesaggistico è un impegno che riguarda l’intera comunità.