Lecce, strage di alberi sani sulla circonvallazione. MIND attacca: “La politica fallisce ancora, serve un Piano del Verde vero”

LECCE — Continua senza sosta l’abbattimento del patrimonio arboreo a Lecce. “Gli ultimi maestosi e sani alberi della circonvallazione sono stati abbattuti, un destino che presto toccherà ad altre 800 alberature cittadine”. Una devastazione che, secondo il movimento civico MIND Menti Indipendenti, non è dettata da ragioni di sicurezza o fitosanitarie ma dalla sola fretta di capitalizzare i finanziamenti europei e regionali a pioggia.

In prima linea al fianco delle associazioni ambientaliste e del Coordinamento Alberi e Verde Urbano, MIND critica duramente scelte definite dannose per l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica: “Esistono infatti tecnologie e tecniche moderne capaci di riqualificare marciapiedi e manti stradali tutelando l’apparato radicale, salvaguardando così i servizi ecosistemici essenziali che solo le grandi chiome possono garantire contro l’inquinamento atmosferico”.

“Detestiamo il massimalismo: gli alberi malati o pericolanti vanno sostituiti, ma quelli sani vanno protetti. Chiediamo da anni un Piano del Verde serio e una pianificazione scientifica del rischio arboreo. Invece assistiamo alla perdita di oltre 5.000 alberi in città per una precisa volontà politica che antepone il denaro alla salute dei cittadini”, sostiene Alberto Siculella, presidente di MIND.

Il movimento esprime inoltre profondo sdegno per l’ipocrisia del dibattito politico locale. Le responsabilità della programmazione e dell’approvazione dei progetti finanziati con fondi POR Puglia e PNRR appartengono alla passata amministrazione Salvemini. Tuttavia, l’attuale giunta guidata da Adriana Poli Bortone, nonostante le promesse elettorali e le critiche sollevate in passato, ha scelto di procedere a tamburo battente senza predisporre le necessarie varianti ai progetti per salvare il verde. Per MIND, centrodestra e centrosinistra si confermano “due facce della stessa medaglia” responsabili di un danno incalcolabile. L’invito finale è rivolto ai cittadini leccesi, affinché mantengano viva la memoria di questo scempio ambientale nelle cabine elettorali, ricordando che un’alternativa civica e indipendente esiste”.