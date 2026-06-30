Il N.O.G.E.Z. Lecce continua a crescere

“Un’altra importante giornata si è conclusa con successo. Siamo orgogliosi cli annunciare che nuovi aspiranti banno superato con esito positivo il corso e gli esami, entrando a far parte della nostra realtà operativa.” Lo scrive in una nota il N.O.G.E.Z. Lecce.

“A tutti loro vanno le più sincere congratulazioni per l’impegno, la serietà e la determinazione dimostrati durante il percorso formativo.

Da oggi inizia un cammino fatto di responsabilità, formazione continua e tutela dell’ambiente e degli animali. Il Comando Provinciale N.O.G.E.Z. Lecce continua a crescere, rafforzando la propria presenza sul territorio con donne e uomini pronti a mettersi al servizio della collettività.

Un sentito ringraziamento ai docenti, alla commissione esaminatrice e a tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita della giornata. Congratulazioni a tutti i nuovi idonei e benvenuti nel famiglia N.O.G.E.Z. Lecce!”