Il prete più seguito d’Italia al Salento Book Festival: Don Cosimo Schena a Nardò

NARDO’ (Lecce) – Il grande cartellone culturale del Salento Book Festival (16ª edizione) fa tappa a Nardò. Nella serata di oggi, 15 giugno, alle ore 20.30, la suggestiva cornice di Piazza Cesare Battisti ospiterà un appuntamento imperdibile con la spiritualità e la letteratura: la presentazione dell’ultimo libro di Don Cosimo Schena, intitolato “L’eresia di Francesco” (Edizioni Elledici).
Durante l’incontro, l’amatissimo sacerdote e autore, noto per la sua spiccata capacità di comunicare i valori del Vangelo anche attraverso i canali digitali, dialogherà con Alessandro De Giorgi. Sarà un’occasione preziosa per approfondire i temi del libro, che ripercorre la storia e l’impatto rivoluzionario della figura di San Francesco.
Ad aprire l’evento e a fare gli onori di casa ci sarà Francesco Plantera, Consigliere Comunale delegato alla Cultura, che porterà i saluti istituzionali della città.
L’evento rientra nel prestigioso programma del Salento Book Festival e vanta il patrocinio della Città di Nardò, del Consiglio Regionale della Puglia e di Teca del Mediterraneo.
L’ingresso alla serata è libero e gratuito.
Dettagli dell’evento in sintesi:
Cosa: Presentazione del libro “L’eresia di Francesco” di Don Cosimo Schena
Quando: 15 Giugno, ore 20.30
Dove: Piazza Cesare Battisti, Nardò (LE)
Ingresso: Libero
- AttualitàAl via domani con Stefano Bollani a Nardò la XVI edizione del Salento Book festival
- CulturaPresentata la XVI edizione del Salento Book festival. Al via da Nardò domenica 14 giugno con Stefano Bollani e Valentina Cenni
- CulturaDal 16 al 18 marzo Nicola Gardini nel Salento per presentare Il più bel romanzo del mondo e Daddy a Galatina, Copertino, Nardò, Casarano Maglie e Lecce
- CulturaSalento Book Fest, domani a Neviano Serena Dandini presenta il libro “C’era la luna”
- CulturaIn/Out, Michele Marino presenta il suo saggio sulle tendenze sociali
- CulturaDomenica 29 giugno 2025 Salento Book Festival a Nardò con Massimo Andolfi e Chiara Maci