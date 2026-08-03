Sette anni da scontare ai domiciliari, viene sorpreso a spasso in auto: in carcere

COPERTINO (Lecce) – Era ai domiciliari, dove stava scontando una pena definitiva di sette anni per reati in materia di stupefacenti, ma sarebbe stato trovato in giro per le strade di Copertino. Un 50enne residente a Monteroni di Lecce è stato così arrestato in flagranza per evasione.

L’uomo è stato intercettato nella serata di ieri dai carabinieri delle Squadre di Intervento Operativo dell’11° Reggimento “Puglia”, insieme ai militari della Tenenza di Copertino, impegnati in un servizio di controllo del territorio.

I militari hanno notato l’utilitaria nel centro abitato e hanno effettuato gli accertamenti sul conducente. È emerso che il 50enne si sarebbe allontanato senza autorizzazione dalla propria abitazione di Monteroni, violando così le prescrizioni della detenzione domiciliare.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato per evasione e trasferito nella Casa circondariale di Lecce, come disposto dal pubblico ministero di turno della Procura di Lecce.