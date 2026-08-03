Festa di fine attività al centro “Core a Cuore” di Boncore. Antonio Tondo: “Si respirano passione e inclusione sociale”

Si è concluso tra sorrisi, applausi e tanta emozione il percorso annuale del centro “Core a Cuore” di Boncore, che nel pomeriggio di venerdì 31 luglio ha celebrato la festa di chiusura delle attività con un evento partecipato da famiglie, operatori, istituzioni e cittadini.

Momento più atteso della giornata è stata l’esibizione dei ragazzi del centro, che hanno portato in scena il magico mondo di Peter Pan, regalando al pubblico uno spettacolo ricco di significato. Attraverso la musica, la recitazione e la danza sono stati raccontati valori come la fantasia, la condivisione, la crescita e il desiderio di non smettere mai di sognare, ricevendo lunghi applausi e grande emozione da parte dei presenti.

«Questa festa rappresenta il coronamento di un percorso straordinario vissuto insieme», ha dichiarato Pierluigi Polo, responsabile del centro. «Vedere i nostri ragazzi esprimersi con tanta passione, uniti al calore delle famiglie e del territorio, conferma quanto sia importante creare luoghi autentici di inclusione, dove ognuno possa sentirsi accolto e valorizzato.»

A rendere ancora più speciale il pomeriggio ci hanno pensato gonfiabili, zucchero filato e popcorn, che hanno regalato momenti di divertimento ai più piccoli. Le famiglie hanno inoltre contribuito con numerose specialità salate e con una splendida torta, trasformando la festa in un’occasione di condivisione e convivialità.

Un momento particolarmente sentito è stato il ringraziamento rivolto agli operatori Serena, Giulia, Andrea, Alessandra, Clelia e Giovanni, ai quali è stato riconosciuto il prezioso lavoro svolto ogni giorno con professionalità, sensibilità e dedizione al fianco dei ragazzi.

La serata è stata impreziosita anche dalla partecipazione del Tappeto Volante e dalla presenza delle istituzioni, tra cui il Vicesindaco Mariagrazia Sodero, l’Assessora Sara d’Ostuni e il Sindaco di Porto Cesareo Francesco Schito.

Tra gli ospiti anche il Presidente del Consiglio Comunale di Nardò, Antonio Tondo, che ha voluto portare il saluto e il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale, soffermandosi sul valore umano e sociale dell’iniziativa.

«Entrare in una realtà come “Core a Cuore” significa respirare passione, impegno e amore per il prossimo», ha dichiarato Antonio Tondo. «Vedere tanti ragazzi crescere insieme, sostenuti da operatori competenti e da famiglie sempre presenti, è motivo di grande emozione e di orgoglio per tutta la comunità. Questi sono luoghi che costruiscono relazioni, promuovono inclusione e rappresentano un patrimonio prezioso per il nostro territorio. A tutti voi va il grazie dell’Amministrazione Comunale di Nardò per ciò che fate ogni giorno.»