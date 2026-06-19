La ricetta del giorno: Triglie al cartoccio

Ingredienti per 4 persone:

8 triglie di mezza grandezza

8 fogli di carta stagnola

Olio di oliva extravergine q.b.

Aglio

Prezzemolo

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento:

Formare 8 cartocci con la carta stagnola in ciascuno dei quali adagiare la triglia squamata, salata e pepata q.b.; aggiungere un filo d’olio di oliva extravergine, il prezzemolo e uno spicco di aglio. Chiudere bene il cartoccio senza premere troppo. Mettere i cartocci in una padella e cucinarle a fuoco lento per una mezz’oretta. Servire i cartocci aperti senza togliere le triglie dalla carta stagnola.