La ricetta del giorno: Triglie al cartoccio

Ingredienti per 4 persone:
8 triglie di mezza grandezza
8 fogli di carta stagnola
Olio di oliva extravergine q.b.
Aglio
Prezzemolo
Sale q.b.
Pepe q.b.
Procedimento:
Formare 8 cartocci con la carta stagnola in ciascuno dei quali adagiare la triglia squamata, salata e pepata q.b.; aggiungere un filo d’olio di oliva extravergine, il prezzemolo e uno spicco di aglio. Chiudere bene il cartoccio senza premere troppo. Mettere i cartocci in una padella e cucinarle a fuoco lento per una mezz’oretta. Servire i cartocci aperti senza togliere le triglie dalla carta stagnola.
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