Figli del Salento: Gaetano Martinez, lo scultore che trasformò il dolore in materia

La storia artistica di Gaetano Martinez nasce tra la pietra e la polvere delle botteghe artigiane del Salento. Fin da bambino affiancò il padre, maestro d’arte, apprendendo il mestiere dell’intagliatore della pietra leccese, quella materia morbida e luminosa che da secoli racconta l’identità architettonica della Puglia fu sua compagna negli anni di formazione silenziosa, nei quali imparò a dialogare con la materia.

A Galatina frequentò la scuola d’arte “Gioacchino Toma”, ma i confini della provincia gli stavano stretti e come molti giovani artisti dell’epoca, guardava a Roma come alla capitale delle opportunità, il luogo in cui talento e ambizione potevano finalmente incontrarsi. L’occasione arrivò nel 1911, in concomitanza con la Biennale, ma il sogno si infranse contro una realtà più dura del previsto. L’esperienza a Roma non portò i risultati sperati e Martinez fu costretto a tornare nella sua città natale.

Quel fallimento tuttavia, non segnò una battuta d’arresto al contrario, divenne materia creativa. Le opere Il dolore umano e Maternità raccontano proprio questa stagione difficile, traducendo in forme plastiche una sofferenza personale che diventa riflessione universale sulla fragilità e sulla speranza.

La Prima guerra mondiale impose una pausa forzata ai percorsi di molti artisti della sua generazione. Solo nel 1922 Martinez riuscì a tornare a Roma, deciso a riprendere il cammino interrotto, questa volta il destino fu diverso e due anni più tardi, alla Mostra d’arte pugliese, la critica si accorse finalmente del suo talento.

A colpire furono soprattutto due opere: Il Caino e Il vinto. Nel primo lavoro la tensione dei muscoli e la drammaticità della postura restituiscono con straordinaria intensità il tormento del fratricida biblico. Nel secondo emerge invece una dimensione più intima e malinconica, quasi una confessione scolpita, nella quale l’artista sembra riversare le proprie inquietudini interiori.

Fu il momento della svolta. Da allora Martinez costruì una carriera sempre più solida, partecipando a esposizioni e manifestazioni artistiche in Italia e all’estero. Opere come Lampada senza luce, Cariatide e L’offerta ad Esculapio contribuirono ad affermarne il linguaggio espressivo, caratterizzato da una continua ricerca emotiva e da una particolare attenzione alla dimensione simbolica della figura umana.

Il riconoscimento ufficiale arrivò nel 1932, quando ottenne la medaglia d’oro in una mostra dedicata al tema dell’infanzia. Un premio che consolidò la sua reputazione e confermò la maturità di uno scultore ormai apprezzato ben oltre i confini della sua terra.

Oggi le opere di Gaetano Martinez sono conservate in musei, gallerie e collezioni private sparse in diversi Paesi. Ma è Galatina a custodire il nucleo più affettivo della sua eredità artistica. Nel Museo Civico “Pietro Cavoti” si conservano busti in terracotta e statue in gesso che testimoniano le diverse fasi della sua produzione. Nello spazio urbano, invece, continua a vivere una delle sue creazioni più amate: “Lampada senza luce”, il celebre nudo femminile in bronzo collocato sul lato sud di Piazza Alighieri, che per i galatinesi è “La Pupa”, un simbolo cittadino entrato nella memoria collettiva, capace di superare il ruolo di opera d’arte per diventare parte integrante dell’identità della comunità.

Quando Martinez morì nel 1951, il mondo dell’arte riconobbe definitivamente il valore del suo percorso. L’anno successivo gli fu dedicata una retrospettiva nell’ambito della VI Quadriennale di Roma, tributo riservato agli artisti che avevano lasciato un segno autentico nella cultura figurativa italiana del Novecento.

Quella di Gaetano Martinez è la storia di un uomo che conobbe il fallimento prima del successo, la solitudine prima del riconoscimento e che riuscì a trasformare le proprie ferite in opere destinate a durare nel tempo. Una lezione di perseveranza scolpita nella materia e nella memoria.