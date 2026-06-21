La ricetta del giorno: Pomodori ripieni

Ingredienti:
1 kg di pomodori fondi
500 gr di riso
100 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato
2 uova fresche
Prezzemolo tritato
Olio evo
Sale
Pepe
Procedimento:
Lavare e tagliare a metà i pomodori;
Eliminare l’interno e metterlo da parte;
Lessare il riso in abbondante acqua salata e scolarlo al dente;
Mescolarlo alla polpa dei pomodori;
Aggiungere il prezzemolo, le uova sbattute e il Parmigiano Reggiano;
Condire con sale, pepe e olio;
Riempire i pomodori;
Sistemarli in una teglia con un filo di olio;
Cuocere in forno a 180º per almeno 30 minuti
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