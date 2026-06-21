La ricetta del giorno: Pomodori ripieni

Ingredienti:

1 kg di pomodori fondi

500 gr di riso

100 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato

2 uova fresche

Prezzemolo tritato

Olio evo

Sale

Pepe

Procedimento:

Lavare e tagliare a metà i pomodori;

Eliminare l’interno e metterlo da parte;

Lessare il riso in abbondante acqua salata e scolarlo al dente;

Mescolarlo alla polpa dei pomodori;

Aggiungere il prezzemolo, le uova sbattute e il Parmigiano Reggiano;

Condire con sale, pepe e olio;

Riempire i pomodori;

Sistemarli in una teglia con un filo di olio;

Cuocere in forno a 180º per almeno 30 minuti