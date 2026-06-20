La ricetta del giorno: Medaglioni di merluzzo alle erbe mediterranee

Ingredienti per 4 persone:
1 kg di filetti di merluzzo
200 gr di pane secco
salvia
prezzemolo
basilico
mentuccia
timo
sale
olio evo
buccia grattugiata di un limone
succo di limone
100 ml di vino bianco
Procedimento:
Sminuzzare il pane;
Frullare con le le erbe aromatiche, un pizzico di sale e tre cucchiai di olio;
Tagliare a pezzi i filetti di merluzzo e passarli nell’impanatura;
Scaldare un filo di olio evo in una padella capiente;
Dorare i medaglioni di merluzzo lasciandoli cuocere per circa 3 o 4 minuti;
Sfumare col vino bianco;
Terminare la cottura per circa 5 minuti;
Condire con qualche goccia di limone, la buccia grattugiata e la menta tritata.
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