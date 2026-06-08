Inaugurazione mostra ‘Ave mundi spes’ – Monastero delle benedettine di Lecce

LECCE – “Ave mundi spes” è il titolo della mostra sulla figura e la vita di Maria che si terrà presso la Pinacoteca del Monastero benedettino ‘S. Giovanni Evangelista’ di Leccee che sarà inaugurata sabato 13 giugno alle ore 18.00.

La mostra, organizzata dalla Comunità monastica leccese, dalla Soprintendenza per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto e dalla cooperativa ArtWork, ha come tema principale la vita, il mistero e la figura di Maria di Nazareth, speranza del mondo. Questa esposizione vuole raccontare l’esperienza della Vergine Maria attraverso opere pittoriche e scultoree custodite all’interno del Monastero delle Benedettine di Lecce.

I partecipanti saranno accompagnati in un percorso di contemplazione delle opere esposte in occasione della mostra.

Le opere pittoriche e scultoree sono disposte secondo un preciso itinerario teologico, artistico e spirituale che si snoderà in tre distinte sale e nella galleria della Pinacoteca e punterà a valorizzare l’iconografia appartenente al Monastero inerenti la vita di Maria, con particolare focalizzazione sugli episodi relativi alla speranza.

Il percorso museale porrà l’accento sulle tematiche proprie della vicenda umana e teologica della Madre di Dio.

Il tema dell’intercessione sottolineerà il ruolo unico di Maria all’interno del piano della redenzione. Altre opere pittoriche e scultoree presenteranno alcuni episodi della vita di Maria: dall’Immacolata Concezione della Vergine alla sua Nascita, alla sua Presentazione al Tempio insieme con la madre s. Anna, dall’Annunciazione alla Visita ad Elisabetta, per poi giungere all’apice del Mistero pasquale con la partecipazione, quale Addolorata, alla passione e morte di Cristo.

Inoltre, parte della mostra sarà riservata alle iconografie: Maria col Bambino, Maria che ascolta e incarna le Sante Scritture, Maria prima credente e donna eucaristica, Maria venerata con i titoli della plurisecolare pietà popolare quali Madonna del Carmelo, Madonna del Rosario etc.

Alla presentazione e inaugurazione della mostra, sabato 13 giugno, dopo i saluti di Madre Benedetta Grasso Abbadessa della Comunità monastica benedettina leccese, e dell’Architetto Antonio Zunno, Dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, seguiranno alcuni interventi con relatori di rilievo moderati dal dott.Giovanni Colonna, direttore Servizi Culturali ArtWork.

Il primo degli interventi, volti a illustrare il senso e il valore della mostra a carattere mariano, sarà a cura di sr Elena Conca, osb, monaca benedettina del Monastero leccese. Seguirà la prof.ssa Regina Poso, storica dell’arte e del restauro.

Di particolare interesse saranno gli interventi della dott.ssa Lucia De Marco e del dott. Tommaso Lonedo Curatori della mostra nonché Funzionari storici dell’arte Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto.

La mostra resterà accessibile al pubblico dal 13 giugno all’11 luglio, dal lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.