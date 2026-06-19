Inchiesta appalti pilotati: a processo sindaci salentini, in totale 24

SALENTO – A processo tre sindaci, due dei quali appena rieletti: Ernesto Toma (Maglie) e Salvatore Sales (Ruffano), coinvolti nell’inchiesta su un presunto sistema di favori in cambio di appalti pubblici. E Antonio Rocco Cavallo, di Sanarica, dimessosi subito dopo l’inchiesta. Il gup Marcello Rizzo, a margine dell’udienza preliminare, ha disposto il proscioglimento relativamente al reato di associazione a delinquere finalizzata a reati contro la pubblica amministrazione, nonostante la pm Maria Vallefuoco avesse incalzato sul punto nella sua requisitoria. Il solo Pasquale De Vito, 54enne di Uggiano La Chiesa, legale rappresentante della Dele Servizi srl. difeso dall’avvocato Umberto Leo, ha patteggiato 1 anno di reclusione (pena sospesa e non menzione).

Davanti al gup Marcello Rizzo, nel frattempo i Comuni di Sanarica e Ruffano, per il tramite degli avvocati Cosimo D’Agostino e Vincenzo Farina, si sono costituiti parte civile, istanza accolta dal gup Marcello Rizzo. Non ha scelto la stessa via il Comune di Maglie dove Ernesto Toma, fittiano della prima ora, ha scelto di ricandidarsi come il suo collega di Ruffano.

Sul banco degli imputati sono finiti anche l’ex vicesindaco Marco Sticchi, dopo la revoca del provvedimento di sospensione dalla carica arrivato a seguito della scarcerazione che il giudice aveva disposto per entrambi il 21 giugno scorso. Il nome di Toma era e rimane comunque centrale nelle carte dell’inchiesta nonostante gli inquirenti non gli contestino l’accusa di associazione per delinquere, ipotesi di reato messa nera su bianco ai fratelli Marco e Graziano Castrignanò ritenuti i vertici del sodalizio che avrebbe gestito e pilotato appalti in cambio, ora di sostegno elettorale, ora di lavori nelle abitazioni private.

Uno scenario effettivamente cristallizzato dalle indagini condotte dai militari della Guardia di finanza di: i due imprenditori avrebbero provveduto alla fornitura a titolo gratuito di piante e addobbi floreali in occasione del matrimonio del sindaco di Maglie celebrato il 10 ottobre 2020 nonché alla ristrutturazione a titolo gratuito dell’immobile in via Matteotti di proprietà del primo cittadino, peraltro fatturando in favore della propria ditta parte del calcestruzzo utilizzato per lo svolgimento dei lavori. In questa rete di favori e interessi era finito anche Salvatore Sales, sindaco del Comune di Sanarica, insieme all’assessore Dario Andrea Strambaci.

I due, secondo l’accusa, avrebbero cucito su misura dei due imprenditori una serie di appalti. In cambio avrebbero ricevuto il sostegno alle elezioni amministrative dell’ottobre 2021 che vedevano concorrere Sales come candidato sindaco e Strambaci, quale candidato al consiglio comunale con la stessa lista. Dopo il successo elettorale, i due fratelli avrebbero omaggiato sindaco e vicesindaco con sei casse di prosecco e pagando (in particolare Marco Castrignanò) il pranzo per festeggiare il risultato elettorale organizzato in un agriturismo a Otranto con oltre 130 invitati. C’è dell’altro: il sindaco, in cambio, avrebbe beneficiato dei lavori di ristrutturazione a titolo gratuito del piano seminterrato di un immobile di sua proprietà a Sanarica.

Nelle pieghe dell’inchiesta era confluito anche il nome di Antonio Rocco Cavallo, da tempo tornato libero. Avrebbe ricevuto da Marco Castrignanò in almeno due occasioni ad aprile 2022 beneficiando dei lavori di ristrutturazione a titolo gratuito dell’immobile sede del comitato elettorale della lista, materialmente svolti con maestranze e mezzi dei fratelli Castrignanò. In una logica del do ut des, l’ormai ex primo cittadino si sarebbe messo completamente a loro disposizione.

In carcere finirono anche Maurizio Montagna, il responsabile unico per il progetto per i Comuni di Botrugno e Sanarica delle procedure di gara come componente delle commissioni aggiudicatrici delle procedure di gara e l’imprenditore Marco Castrignanò, legale rappresentante della Castrignanò Vivai srl. Ai domiciliari, anche Sergio Urso, di Botrugno, procuratore speciale della Sara spa.

A processo anche Graziano Castrignanò, legale rappresentante della Castrignanò Appalti srl; Melissa Corrado, legale rappresentante della Cesa srl; Fabio Coluccia, legale rappresentante della Effeci srl; Umberto Mangia e Daniela Manzi, dipendenti della Castrignanò Appalti srl; Adriano Abate, di Maglie; Lorenzo Bacchi, di Andora (Savona), rappresentante legale della Sara spa; Maurizio Belli, di Roma, rappresentante legale della Cosbe srl; Daniele Boscarino, di Lecce, dipendente presso l’Ufficio tecnico del Comune di Ruffano; Claudio Congedo, di Maglie, rappresentante legale della New System srl; Augusto Merico, di Santa Cesarea Terme, direttore dei lavori; Stefano Minerva, di Otranto, rappresentante legale di Iride Servizi; Luigi Salvatore Riccardo, di Ruffano, direttore dei lavori; Riccardo Sciasciamacchia, di Otranto, rappresentante legale della Iride Servizi dall’8 novembre del 2019; Giovanni Sessa, di Montoro (Avellino), rappresentante legale della Sessa srl; Fulvio Toma, di Ruffano, rappresentante legale della Toma Carburanti srl. Il processo si aprirà il 5 ottobre davanti ai giudici in composizione collegiale.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Dimitry Conte, Francesco Sanzò, Andrea Stefanelli, Massimo Bellini, Roberto de Mitri Aymone, Massimo Manfreda, Giancarlo Sparascio, Luigi Corvaglia, Mario Coppola, Giancarlo Zompì, del già citato Umberto Leo, Francesco Sammarruco, Vincenzo Blandolino, Alfredo Caggiula, Simone Viva, Ubaldo Macrì, Luigi Casarano, Luciano Ancora, Andrea Sambati, Roberto Eustachio Sisto, Luciano Ancora e Mario Blandolino.