Indagine Udicon sui prezzi nei lidi, l’Adriatico si conferma più conveniente dello Ionio

Salento – Qualche ritocchino ai listini c’è stato, ma sostanzialmente i prezzi restano invariati. E in qualche caso, si registrano anche dei ribassi, soprattutto nei periodi meno richiesti e quindi meno affollati sulla costa salentina, come nel mese di giugno. Ma per chi vuole godersi l’estate in riva al mare senza svenarsi, le marine leccesi, in particolare San Cataldo e Torre Chianca, si confermano quelle più convenienti per le tasche dei consumatori. A Torre Lapillo, invece, si arriva a pagare fino a 95 euro nei lidi più “in”.

Questo è quanto emerge dall’indagine sui prezzi negli stabilimenti balneari salentini che Udicon (Unione per la Difesa dei consumatori), come ogni anno, ha effettuato anche per la stagione estiva 2026. Un’indagine svolta sulla base di un campione: per ciascuna località costiera salentina, infatti, sono stati contattati 3-4 lidi, gli stessi analizzati anche lo scorso anno, in modo da poter effettuare un confronto il più possibile attendibile.

Udicon ha consultato i siti degli stabilimenti (nei casi in cui siano pubblicizzati online i listini dei servizi offerti). E in assenza di informazioni in Rete, c’è stato il contatto telefonico: gli operatori di Udicon si sono finti clienti interessati ad acquistare il pacchetto standard “un ombrellone più due lettini” e hanno chiesto informazioni sui servizi collegati (docce, bar, parcheggi).

A San Cataldo un ombrellone e due lettini costano tra i 15 e i 25 euro al giorno in bassa stagione, tra i 20 e i 30 euro a luglio per arrivare alla soglia massima di 33-35 ad agosto. Più o meno sulla stessa linea, ma con qualche rialzo specifico, anche Torre Chianca: tra i 15 e i 35 euro a giugno, tra i 20 e i 40 a luglio, mentre ad agosto il range si amplia tra i 25 e i 52 euro al giorno.

Nelle Marine di Melendugno (San Foca e Torre dell’Orso) si va dai 25-35 euro a giugno, ai 30-40 euro di luglio fino ai 50-60 euro ad agosto, quando evidentemente c’è maggiore richiesta di ombrelloni e lettini.

E per restare al litorale Adriatico, più o meno gli stessi prezzi si riscontrano anche a Otranto: 20-30 euro in bassa stagione e tra i 30 e i 50 euro in alta stagione.

Sull’altra sponda, quella Ionica, soprattutto in alta stagione (e nel mese di agosto, in particolare) si registrano i picchi più alti. Ovviamente dei prezzi, oltre che delle temperature. Soprattutto per chi frequenta i lidi più in voga e sceglie le prime file davanti alla riva del mare cristallino del Salento.

A Torre Lapillo, ad esempio, ad agosto si arrivano a pagare per ombrellone e due lettini fino a 95 euro al giorno. Ma si tratta di prezzi consolidati, perché riscontrati da Udicon già nel 2025. Un po’ più bassa, ma l’alta stagione costa cara anche a Gallipoli (40-60 euro al giorno) e Porto Cesareo (60-70 euro).

Decisamente più abbordabile anche sullo Ionio la bassa stagione: a giugno 18-30 euro a Gallipoli, 22-35 euro a Torre Lapillo, 35-40 a Porto Cesareo. Mentre a luglio si va dai 25-40 euro di Gallipoli ai 50-55 euro di Porto Cesareo con Torre Lapillo che varia molto, in base allo stabilimento, passando dai 30 ai 95 euro giornalieri.

E se tutti i lidi sono comunque dotati di servizi e bar annessi, il problema costante resta quello legato al parcheggio: quelli di pertinenza degli stabilimenti, quando ci sono, sono sempre pochi rispetto alle richieste e quindi bisogna munirsi di pazienza e dei ticket di sosta a pagamento.

«La nostra raccomandazione resta la stessa degli anni scorsi – spiega il presidente Udicon Puglia Vincenzo Maurizio Rampino – prima di accedere ai lidi gestiti da privati, bisogna verificare bene i listini e i servizi aggiuntivi, per evitare brutte sorprese al momento della presentazione del conto. Così come è fondamentale prestare attenzione alla rispondenza tra i prezzi praticati e la qualità dell’offerta dei servizi che gli stabilimenti mettono a disposizione. Nei casi di irregolarità, Udicon con i propri sportelli sul territorio è sempre disponibile a far valere i diritti dei consumatori».