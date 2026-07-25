La ricetta del giorno: Pennette rigate alla pizzaiola

Ingredienti:
500 gr di pennette rigate
400 gr di pomodori pelati
300 gr di mozzarella di bufala tagliata a dadini
10 filetti di acciuga sminuzzati
1 spicchio di aglio
Olio evo
Pepe
Sale
Procedimento:
Far soffriggere l’aglio in una casseruola;
Aggiungere i pomodori finemente tritati, condire con sale e pepe;
Lasciare cuocere per 30 minuti a fuoco medio;
Cuocere le pennette rigate in abbondante acqua salata;
Scolare e condire con un filo di olio, aggiungere le acciughe e la mozzarella;
Ricoprire con il sugo, mescolare accuratamente;
Servire caldo.
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