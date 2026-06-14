La truffa del “falso nipote” colpisce a Tricase: danno da 20mila euro, arrestato 22enne

TRICASE (Lecce) – Una telefonata da un presunto nipote in difficoltà e l’arrivo di un falso direttore delle Poste. Sarebbe avvenuta così la truffa che ha fruttato circa 20mila euro ai danni di un pensionato 85enne di Tricase.
Il responsabile è stato però individuato e arrestato dai carabinieri della stazione di Tricase, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino marocchino di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine e detenuto per altra causa. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Lecce, è stato notificato nel carcere di Viterbo.
L’indagine è partita dalla denuncia dell’anziano, contattato telefonicamente da un sedicente nipote che chiedeva denaro per presunti debiti familiari. Poco dopo, un complice si sarebbe presentato a casa qualificandosi come direttore delle Poste, ottenendo la consegna di circa 9.500 euro in contanti, gioielli in oro e della carta bancomat con il relativo Pin.
Le indagini dei carabinieri di Tricase, supportati dall’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, tuttavia, hanno permesso di individuare il presunto responsabile grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza e ad altri elementi investigativi.
L’Arma rinnova l’invito a diffidare di richieste di denaro avanzate telefonicamente da sconosciuti e a contattare il 112 in caso di sospetti.
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