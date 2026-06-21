L’autorità garante della concorrenza accende i riflettori sulla Lupiae: il caso torna al centro dello scontro politico

LECCE – A distanza di pochi mesi dall’approvazione del maxi affidamento pluriennale dei servizi alla Lupiae Servizi, la vicenda torna a infiammare il dibattito politico leccese dopo l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha inviato al Comune una formale segnalazione chiedendo ulteriori informazioni sull’operazione da oltre 41 milioni di euro approvata dal Consiglio comunale il 27 marzo scorso. Un documento che ha immediatamente riaperto il confronto tra maggioranza e opposizione, con l’ex sindaco Carlo Salvemini, che rivendica la fondatezza delle obiezioni sollevate durante il dibattito consiliare.

Secondo quanto riportato dall’Agcm, tra gli aspetti che meritano approfondimenti figurano la carenza di analisi comparative, l’insufficiente dimostrazione della convenienza economica dell’affidamento diretto e l’assenza di un adeguato Piano economico-finanziario a supporto di un’operazione di rilevante entità. Rilievi che, per Salvemini, rappresentano una conferma delle perplessità espresse dall’opposizione fin dall’inizio. “Tra i rilievi formulati dall’Autorità vi sono la carenza di analisi comparative, l’insufficiente dimostrazione della convenienza economica dell’affidamento e l’assenza di un adeguato Piano Economico Finanziario a fronte di un affidamento da oltre 41 milioni di euro. Si tratta di osservazioni importanti, anche perché riguardano alcuni dei temi che avevamo posto durante il dibattito consiliare e che avevano motivato il nostro voto contrario”, afferma l’ex primo cittadino.

Salvemini sottolinea inoltre come nella relazione dell’Antitrust vengano richiamate anche le notizie di stampa che avevano riportato le contestazioni avanzate in aula. “L’Autorità richiama infatti le notizie di stampa che avevano dato conto delle osservazioni formulate in Consiglio comunale sull’assenza di un Piano Economico Finanziario e sull’insufficienza dell’istruttoria a supporto della delibera. È un elemento significativo. Significa che quelle domande non erano pretestuose e che le criticità evidenziate nel dibattito consiliare meritavano maggiore attenzione”. Pur mantenendo una posizione critica sull’operazione, l’ex sindaco ribadisce di non mettere in discussione il ruolo della società partecipata. “La Lupiae rappresenta un patrimonio importante della città, dei suoi lavoratori e delle loro famiglie. Per questo motivo ho sempre ritenuto che il modo migliore per difenderla non fosse ignorarne le criticità, ma affrontarle con serietà, trasparenza e responsabilità”, osserva, invocando “prudenza, rigore amministrativo e piena trasparenza nelle decisioni che riguardano il futuro della società e gli equilibri finanziari dell’ente”.

Dall’altra parte, però, non emergono ripensamenti. La maggioranza continua a difendere la scelta compiuta, sostenendo che l’affidamento rappresenti uno strumento indispensabile per garantire stabilità alla partecipata e consentire la definitiva chiusura del concordato. Il presidente della Lupiae, Luca Pasquino, ha più volte definito l’operazione “un atto di responsabilità nell’interesse pubblico”, evidenziando come essa abbia consentito di scongiurare la vendita dei terreni di via Lodi e via Cicolella e di affrontare il debito residuo verso l’Erario, pari a circa 1,9 milioni di euro, attraverso un’anticipazione comunale di 1,4 milioni e ulteriori 500mila euro di risorse aziendali. Lo stesso Pasquino ha ricordato che il piano industriale 2026-2030, basato su affidamenti complessivi per circa 57 milioni di euro, poggia su valutazioni positive del collegio sindacale in merito alla sostenibilità finanziaria e ai flussi di cassa previsti.

Anche la sindaca Adriana Poli Bortone aveva difeso nei mesi scorsi la legittimità e l’opportunità della scelta, sostenendo che ogni passaggio fosse stato valutato con il supporto di tecnici, revisori ed esperti e che l’anticipazione di liquidità non avesse prodotto effetti sul percorso di riequilibrio dei conti comunali, evitando invece ulteriori oneri finanziari e il rischio di una cessione dei terreni a valori penalizzanti. La segnalazione dell’Antitrust non rappresenta una bocciatura dell’operazione, ma introduce elementi di valutazione che inevitabilmente alimenteranno il confronto politico nelle prossime settimane, mentre Palazzo Carafa sarà chiamato a fornire chiarimenti su una delle scelte amministrative più rilevanti e discusse dell’ultimo anno.