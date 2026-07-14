Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi presso via Paiano nell’abitato del Comune di Maglie

MAGLIE (Lecce) – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Maglie (LE).
I lavori riguarderanno l’inserzione di nuove opere acquedottistiche nell’ambito di Risanamento Reti
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere la normale erogazione idrica il giorno 17 luglio 2026 su via Paiano nell’abitato di Maglie (LE).
La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 06:00 alle ore 14:00.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
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