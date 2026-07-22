Rottura improvvisa e imprevedibile di un tronco idrico a Botrugno

BOTRUGNO (Lecce) – A causa di una rottura improvvisa di un tronco idrico a servizio dell’abitato di Botrugno (LE) i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che proseguirà fino alle ore 16.
Per consentire i lavori, è stato necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica nell’abitato di Botrugno (LE). I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
I tecnici di Acquedotto Pugliese lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, che dovrebbe avvenire presumibilmente entro le ore 16.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
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